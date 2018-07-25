В России обвинили Гриценко в подготовке теракта

В России вспомнили о высказывании Гриценко в эфире одного из украинских телеканалов, где он призвал к «совершению терактов на территории России» еще в 2014 году.

Следственный комитет РФ обвинил экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко в том, что он якобы призывал взорвать на территории России железнодорожные поезда. Об этом сообщает 25 июля сайт Следственного Комитета России.

Следком России нашел «нарушение» в трансляции на украинском телевидении от 16 июля 2014 года.

«В ходе онлайн-конференции «Студии 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории России путем подрыва железнодорожных поездов», – заявили в СК РФ.

«По данному факту в отношении Гриценко возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)», – пишут в российском ведомстве.

Против политика в России возбудили дело по аналогичной статье еще в 2017 году.

Тогда в СК РФ утверждали, что 2 июля 2017 года Гриценко в эфире «112 Украина» в программе «Неделя» публично выступил с призывом к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге.

В настоящее время уголовные дела в России против Гриценко соединены в одно производство, ему заочно предъявлено обвинение.

За аналогичные «преступления» в России хотят «судить» многих украинских политиков: Дмитрия Яроша, Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука, Антона Геращенко, Владимира Парасюка.

СК РФ