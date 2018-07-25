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Новости

Украине необходимо продлить действие закона об особом статусе Донбассе, – Волкер

«Голос Америки»
25 июля 2018

Волкер при этом подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса реально заработает, только после того, как Россия выполнит свою часть обязательств по мирному урегулированию ситуации.

Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса. Такое мнение высказал специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер в интервью «Голосу Америки».

«Я понимаю разочарование украинских законодателей и общества. Они делали необходимые шаги, такие как принятие этого закона об особом статусе и закона об амнистии. В свою очередь Россия не сделала ничего для завершения конфликта и вывода войск», – заявляет Волкер.

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По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона.

«На сегодня нет и особого статуса. Он заработает только в тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы», – добавляет спецпредставитель США.

Впрочем, он считает, что больше вреда от прекращения действия закона чем от его продолжения.

«Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продолжение действия закона ничего на самом деле не изменит», – уверен Волкер.

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Напомним, 6 октября прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

В нем по предложению комитета обозначено, что, согласно статье 10 упомянутого закона (переходных положений), особый порядок самоуправления вступает в силу исключительно после вывода всех незаконных вооруженных формирований и военной техники.

«Голос Америки»

Tags: донбасс, Курт Волкер, Россия, Украина

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