Украине необходимо продлить действие закона об особом статусе Донбассе, – Волкер

Волкер при этом подчеркнул, что закон об особом статусе Донбасса реально заработает, только после того, как Россия выполнит свою часть обязательств по мирному урегулированию ситуации.

Украина окажется в невыгодной ситуации, если не продлит действие закона об особом статусе Донбасса. Такое мнение высказал специальный представитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер в интервью «Голосу Америки».

«Я понимаю разочарование украинских законодателей и общества. Они делали необходимые шаги, такие как принятие этого закона об особом статусе и закона об амнистии. В свою очередь Россия не сделала ничего для завершения конфликта и вывода войск», – заявляет Волкер.

По его мнению, закон был принят, но не было применения этого закона.

«На сегодня нет и особого статуса. Он заработает только в тех условиях, когда будет договоренность, когда Россия выведет войска и будут проведены местные выборы», – добавляет спецпредставитель США.

Впрочем, он считает, что больше вреда от прекращения действия закона чем от его продолжения.

«Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено. Думаю, в этом нет вреда. Зато Россия будет использовать приостановление действия закона в качестве причины жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента. Продолжение действия закона ничего на самом деле не изменит», – уверен Волкер.

Напомним, 6 октября прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №7164, который продлевает действие закона об особых условиях местного самоуправления в отдельных регионах Луганской и Донецкой областей.

В нем по предложению комитета обозначено, что, согласно статье 10 упомянутого закона (переходных положений), особый порядок самоуправления вступает в силу исключительно после вывода всех незаконных вооруженных формирований и военной техники.

«Голос Америки»