Усик – это «зрада», «перемога» или «ганьба»?

Тот факт, что чемпион не лучший украинец, не делает его победы не украинским. Ну не России же их дарить? Давайте поговорим об этом по-взрослому.

Итак, Усика сравнивают с Мохаммедом Али. Исключительно с точки зрения спорта и достижений, пишет на своей странице в Facebook политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Но не все знают, что Али был, мягко говоря, не лучшим американцем. Занимался антигосударственной пропагандой, отказывался служить в армии, за что его даже лишали чемпионских званий. Короче говоря, был явно не патриотом.

Отже, Усика порівнюють з Мохамедом Алі. Виключно зі спортивної точки зору та з точки зору досягнень.Але не всі знають,… Опубліковано Петром Олещуком Вівторок, 24 липня 2018 р.

Ссомневается ли кто-то в том, что Али – американский боксер, а его победы – американские победы? Я таких не знаю.

Тот факт, что Усик – не лучший украинец, не делает его победы не украинским. Ну не России же их дарить?

Поэтому для «внешнего употребления» все просто. Украинский крымский боксер (да, надо напоминать, что Крым – это Украина, и так тоже) победил российского. Все, утритесь враги.

Для «внутреннего потребления» не надо забывать, что Усик – профибоксер, который зарабатывает деньги боксом.

Поэтому давать ему за это звание героя – идиотизм. И не дай бог звать в политику. По его заявлениям видно, что у парня – каша в голове, обусловленная ​​«крымским воспитанием» и влиянием РПЦ. Поэтому не надо его звать в политику или делать из него кумира – нам уже боксеров-футболистов в политике хватало.

В то же время, тот факт, что он выступает напоминанием того, что Крым – это Украина, делает его полезным. А во время конфликта используют всех полезных. Кем бы они ни были.

Вообще, надо заканчивать с этими вечными комплексами жертвы и другим дерьмом, которым мы постоянно обвешиваемся.

В мире выживают сильные и прагматичные. Если украинский крымчанин победил – это надо использовать в пропаганде. В то же время, это не значит, что из него надо лепить кумира и слушать всю ту чушь, что он иногда говорит.

Петр Олещук, Facebook