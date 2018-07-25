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Взгляд

Усик – это «зрада», «перемога» или «ганьба»?

Петр Олещук, Facebook
25 июля 2018

Тот факт, что чемпион не лучший украинец, не делает его победы не украинским. Ну не России же их дарить? Давайте поговорим об этом по-взрослому.

Итак, Усика сравнивают с Мохаммедом Али. Исключительно с точки зрения спорта и достижений, пишет на своей странице в Facebook политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук.

Но не все знают, что Али был, мягко говоря, не лучшим американцем. Занимался антигосударственной пропагандой, отказывался служить в армии, за что его даже лишали чемпионских званий. Короче говоря, был явно не патриотом.

Отже, Усика порівнюють з Мохамедом Алі. Виключно зі спортивної точки зору та з точки зору досягнень.Але не всі знають,…

Опубліковано Петром Олещуком Вівторок, 24 липня 2018 р.

Ссомневается ли кто-то в том, что Али – американский боксер, а его победы – американские победы? Я таких не знаю.

Тот факт, что Усик – не лучший украинец, не делает его победы не украинским. Ну не России же их дарить?

Поэтому для «внешнего употребления» все просто. Украинский крымский боксер (да, надо напоминать, что Крым – это Украина, и так тоже) победил российского. Все, утритесь враги.

Для «внутреннего потребления» не надо забывать, что Усик – профибоксер, который зарабатывает деньги боксом.

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Поэтому давать ему за это звание героя – идиотизм. И не дай бог звать в политику. По его заявлениям видно, что у парня – каша в голове, обусловленная ​​«крымским воспитанием» и влиянием РПЦ. Поэтому не надо его звать в политику или делать из него кумира – нам уже боксеров-футболистов в политике хватало.

В то же время, тот факт, что он выступает напоминанием того, что Крым – это Украина, делает его полезным. А во время конфликта используют всех полезных. Кем бы они ни были.

Вообще, надо заканчивать с этими вечными комплексами жертвы и другим дерьмом, которым мы постоянно обвешиваемся.

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В мире выживают сильные и прагматичные. Если украинский крымчанин победил – это надо использовать в пропаганде. В то же время, это не значит, что из него надо лепить кумира и слушать всю ту чушь, что он иногда говорит.

Петр Олещук, Facebook

Tags: Александр Усик, Владимир Гройсман, власть, Общество, Петр Порошенко, Россия, спорт, спортсмены, Украина

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