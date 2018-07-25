Энергобезопасность: Украины: кого защищает СБУ?

Эпопея с попытками Украины избавиться от импорта российского антрацита приобрела новый и весьма неожиданный поворот – против приоритета блоков ТЭС работающих на украинском угле марки Г выступила… Служба безопасности Украины!

В вытеснении из украинской энергосистемы импортного (читай – российского) антрацита «специалисты» СБУ узрели угрозу энергетической безопасности страны. Вот только какой страны? Но обо всем по порядку, пишет на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля» участник проекта «ЭнергетикаUA» Виталий Кулик.

Это материал посвящен инициативе Совета Оптового рынка электроэнергии по изменению правила работы ОРЭ таким образом, дабы ограничить использование украинскими электростанциями антрацита (который на подконтрольной Киеву территории не добывается) и нарастить объемы использования угля марки Г, добываемого в Днепропетровской, Львовской, Волынской и контролируемых районах Донбасса.

Помимо сугубо экономического расчета, ведь замещение многомиллиардного импорта отечественным углем несет существенные выгоды финансовому балансу страны, существует и геополитический аспект – на 75% антрацита ввозится в Украину из Российской Федерации. Что это значит на практике?

В любой удобный для себя момент (например, зимой в лютые морозы, во время избирательной компании или перед широкомасштабной вооруженной провокацией) Путин может заблокировать поставки ростовского и кузбасского антрацита и обеспечить Украине blackout. В переводе на общепонятный – в стране полностью либо частично пропадет свет. Веерные отключения которыми периодически пугают общественность могут стать реальностью в самый неподходящий для страны момент.

Импортируя миллионы тон российского антрацита ежегодно, генерирующие компании заставляют украинских потребителей электроэнергии – нас с вами – финансировать экономику и бюджет враждебного государства. Именно это мы невольно вынуждены делать, ежемесячно оплачивая квитанции за электроэнергию.

Возить антрацит из дальнего зарубежья не вариант. Во-первых, на практике из ЮАР, США и т.д. возят очень мало поскольку там дороже и логистически сложнее. Во-вторых, даже если бы очень хотели, то на общую картину это бы не повлияло – Российская Федерация обеспечивает три четверти всего мирового экспорта антрацита. И откуда бы Украина не импортировала антрацит, она лишь высвобождает российским угольщикам новые рынки сбыта.

Что в таком случае, что делают здоровые государственные органы (включая специальный службы)? Правильно – ищут способы от такой зависимости избавиться. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял как минимум три соответствующих решения – в 2014, 2015 и 2017 годах. Смысл их можно выразить в следующем: срочно переводить антрацитовые блоки ТЭС на уголь газовой группы марок Г и Д, добываемый в Украине!

Но заявлять это одно, а практические решения по стимулированию скорейшего перевода – совершенно другое. Совет Оптового рынка электроэнергии такие стимулы разработал и предложил изменить правила рынка, установив приоритет блоков ТЭС, работающих на угле марок Г и Д по отношению к блокам, работающим на антраците. Предлагалась простая логика: работать должны, прежде всего, энергоблоки, использующие уголь, добываемый в Украине, а те, что на антраците – включаются только в случае необходимости. Это бы заставило владельцев генерирующих компаний наперебой переводить блоки из антрацита на украинский уголь, чтобы не потерять возможность работать и зарабатывать.

Но для того, чтобы такое решение вступило в силу, оно должно было получить одобрение Антимонопольного комитета. Решение Совета ОРЭ состоялось еще 20 сентября 2017 года, а АМКУ определился с выводами только в начале мая. На заседании Антимонопольного комитета Украины 3 мая 2018 было принято решение запретить «согласованные действия». По мнению юристов АМКУ, приоритет украинского угля и избавление от антрацита это не задача энергетической безопасности, а …сужение конкуренции. Как минимум странное решение в контексте фактической войны с Россией.

У Совета ОРЭ оставался запасной путь продавить антиантрацитное (читай – антироссийское) решение – воспользоваться частью третьей статьи 10 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» и обратиться к Кабинету Министров Украины, который теоретически может позволить согласованные действия, на которые Антимонопольным комитетом Украины не было предоставлено разрешение в соответствии с частью второй настоящей статьи, «если участники согласованных действий докажут, что положительный эффект для общественных интересов преобладает негативные последствия ограничения конкуренции». Совершенно очевидно, что «общественный интерес» в виде избавления украинской энергосистемы от российского антрацита точно перевешивает якобы существующие «негативные последствия ограничения конкуренции».

Вот на этом этапе и появилось очень странное письмо Главного управления контрразведовательной защиты интересов государства в экономической сфере в адрес Совета ОРЭ. В нем местные «чекисты» негодуют, что «субъекты ТЭС, работающие на газовой группе углей станут монополистами на рынке электроэнергии»! И требуют «с целью недопущения возникновения угроз энергетической безопасности государству в следствие возможного принятия предложенных изменений в Правила ОРЭ, предупреждения дестабилизации социально-политической обстановки в государстве» учесть якобы существующие негативные последствия.

Для непонятливых – Служба безопасности Украины требует от совета ОРЭ отказаться от мер, направленных на избавления от российского антрацита, поскольку, по мнению людей в погонах, это …угрожает энергетической безопасности!!! Исходя из их логики, сохранение существующей ситуации импорта антрацита из РФ полностью интересам Украины соответствует.

Хотя, конечно, доля правды в доводах СБУ есть. И кое чьим интересам сохранение российского импорта соответствует. Например, бизнесу генерирующей компании «Донбассэнерго», совсем недавно сменившей (если верить СМИ) собственников – теперь в качестве основного бенефициара вместо Александра Януковича называют другого донецкого бизнесмена – нардепа фракции БПП Максима Ефимова.

Вот и СБУ сменила гнев на милость – если еще в прошлом году СБУ беспокоил тот факт, что весь антрацит «Донбассэнерго» возит исключительно из РФ и спецслужба даже требовала от МЭРТ ввести санкции в отношении его ключевого поставщика (компании «Южтранс»), то теперь все развернулось на 180 градусов – российский антрацит стал хорошим, а любые меры на его ограничение – плохими, и такими что «угрожают энергетической безопасности».

Но не мотивы правоохранителей являются предметом данной статьи. Гораздо более интересной является позиция Владимира Гройсмана. Все-таки, вышеупомянутую статью 10 Закона «О защите экономической конкуренции» никто не отменял и именно Кабмину предстоит решить чем на самом деле является для Украины зависимость от российского антрацита – хронической болячкой, которую необходимо лечить ампутацией, или сверхценным фактором сохранения «конкуренции» с углем украинской добычи.

Виталий Кулик, «Хвиля»