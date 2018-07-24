Гомосексуалист и друг Кирилла. Биография гостя УПЦ МП

Тут СПЖ хвастает, что уже прилетела первая ласточка из поместных церквей и уже поет дифирамбы «единственной каноничной» и митрополиту Онуфрию.

А мы ж, наивные, никого из них не знаем. Видим – борода седая, имя греческое, непонятное. А погуглить нам лень, пишет на своей странице в Facebook религиозный публицист Татьяна Деркач.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты сам. Митрополит Тимофей Маргаритис – птенец гнезда Никодима Ротова, и это говорит о многом.

Тут СПЖ хвастает, что уже прилетела первая ласточка из поместных церквей и уже поет дифирамбы "единственной каноничной"… Опубліковано Tatiana Derkatch Вівторок, 24 липня 2018 р.

Вот что пишет о нем «Московский Комсомолец»: «В течение трех лет управляющим делами Иерусалимского патриархата был митрополит Тимофей (Маргаритис), выпускник Ленинградских духовных школ, близкий друг и деловой партнер скандально известного митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла (Гундяева). Тимофей, кстати, помог владыке Гундяеву обзавестись недвижимостью в Иерусалиме. Когда патриарху Иринею предъявили фото митрополита Тимофея в компании гомосексуалистов, он уволил его с поста управделами».

В 1992 году Вселенский патриарх Варфоломей его лишил сана за раскольническую деятельность в диаспоре (Австралия), но потом его восстановили. Об этом, конечно же, не сказано в его официальной биографии в Википедии.

Татьяна Деркач, Facebook