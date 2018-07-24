Как следует наказать Сальвини за признание «российского Крыма»

Мы должны всеми силами помогать тем, кто хочет скандальной славы, – до тех пор, пока они не начнут понимать, что политкорректность – самая безопасная линия поведения, когда разговор заходит об Украине.

После скандальных высказываний вице-премьера и министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в интервью The Washington Post в украинский МИД для разъяснений вызвали итальянского посла Давиде Ла Чечилия. Ведь когда столь высокопоставленное лицо называет Евромайдан «фейковой революцией», а аннексию Россией Крыма – проведенной на законных основаниях, и впрямь неясно, то ли он выражает личное мнение, чего делать вроде бы не должен, то ли точку зрения своего правительства в целом, пишет на страницах «Деловой Столицы» Руслан Весел.

Посол заявил, что официальная позиция представляемой им страны в вопросе суверенитета и территориальной целостности Украины не изменилась. Она «четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние мероприятия, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и «семерки», – сказал он во время визита в МИД Украина и беседы с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль. В общем, как в анекдоте – «ложечки нашлись, да осадок остался».

Напомним, что на вопрос, имела ли РФ право аннексировать Крым, министр ответил утвердительно, добавив: «Был референдум». Эти слова вызвали как минимум удивление журналиста, спросившего: «Какой референдум был там с русскими солдатами?». На это Маттео Сальвини ответил тезисами, полностью повторяющими установки российской пропаганды: «Сравните это с фальшивой революцией в Украине, которая была псевдореволюцией, финансируемой иностранными державами, подобно арабским «весенним революциям». Есть некоторые исторически российские зоны с русской культурой и традициями, которые законно принадлежат Российской Федерации». Также он высказался в пользу отмены европейских санкций против России.

Здесь все же стоит отметить, что наш МИД отреагировал на публикацию довольно оперативно, осудив «позицию итальянского политика как такую, которая не основывается на реальных фактах и противоречит признанным принципам и нормам международного права». А также вызвав на ковер посла. Правда, при этом Елена Зеркаль миролюбиво заявила, что Давиде Ла Чечилия «не может отвечать за слова своих политиков, особенно учитывая то, что этот политик ездил в Крым и только что вернулся из Москвы, где, по имеющейся у нас информации, встречался с господином Путиным».

Однако реакция украинских дипломатов могла бы быть и пожестче. Включая, например, и ноту протеста, так как это было заявление официального лица, противоречащее и политике Украины, и политике Италии, и политике Евросоюза, членом которого Италия является. Да и о вероятном объявлении Маттео Сальвини персоной нон грата в Украине придется призадуматься, если будет официально подтверждено его незаконное пребывание в оккупированном Россией Крыму (как это было сделано в отношении венгерского депутата Европарламента Кристины Морваи, посещавшей в 2014 г. неподконтрольные Украине территории на Донбассе).

Вряд ли стоит бояться ухудшения отношений с Италией. Во-первых, потому, что отношение данного политика, активно сотрудничающего с «Единой Россией» и даже, возможно, получающего деньги от ее руководства, к Украине хуже уже не станет. А во-вторых, потому, что в самой Италии достаточно сил, которые позицию министра не разделяют.

Еще до разъяснений посла Италии в Украине сразу же после скандального интервью проявилась реакция члена дирекции оппозиционной Демократической партии Пьеро Фассино, который раскритиковал главу МВД. «Теперь очередь дошла до Украины. Не удовлетворившись ссорой с половиной Европы, неугомонный Сальвини заставляет нас ссориться с Украиной.

Кому-то следует напомнить ему, что «много врагов и много чести» уже привели Италию к катастрофе», – сказал Фассино, косвенно сравнив министра с Бенито Муссолини, автором приведенной цитаты. Так что у Украины пока еще достаточно шансов добиться поддержки в осуждение подобных заявлений как в Италии, так и в Евросоюзе, серьезно недовольном политикой популистского итальянского правительства.

Однако если Украина будет только ограничиваться реакцией на подобные демарши и ожидать, как написали в МИДе, что «Италия и в дальнейшем вместе с ЕС будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией», многого она не достигнет. Очень нужна активизация не только дипломатов, но и всего политикума с общественностью по разъяснению реального состояния дел в Украине, в России и на оккупированных территориях. И каждый должен работать на своем уровне. Государство в целом – не жалеть средств на работу дипломатов, особенно тех, кто доказал свою эффективность, ведь эти деньги будут возвращаться такой необходимой нам сейчас международной поддержкой (в том числе и финансовой).

Дипломаты – разъяснять подобным политикам или их коллегам (в случае полной «зашоренности» авторов порочащих нашу страну слов) недопустимость подобных заявлений. В том числе и в масс-медиа стран пребывания, а о пресс-конференции или брифинге украинского посольства в Италии, на котором было бы продемонстрировано несоответствие международному праву скандальных реплик главы местного МВД, что-то не слышно.

Политикум в целом должен вещать с международных трибун и тихо уговаривать во время двусторонних встреч. К слову, наравне с негодованием и головомойкой послу можно было бы предложить Сальвини скататься на передовую, лично посмотреть, кто с кем воюет. И в случае ожидаемого отказа – раскрутить кампанию обвинений в политике двойных стандартов и потакания агрессору. Европейские публичные особы пока еще любят поиграться в мораль и принципы – по крайней мере, на публику, и это стоит оборачивать против них.

А вот общественности стоит отвлечься от внутренних раздраев – по крайней мере, ради подобных инцидентов. И вместо этого учить языки, чтобы иметь возможность в том же «Фейсбуке» общаться с жителями тех стран, чья поддержка нам так необходима. Это принесет больше пользы, чем даже попытки агитировать россиян, ведь европейцы не пребывают под таким прессингом кремлевской пропаганды.

У них много проблем, которыми пользуются политики-популисты типа Сальвини, чтобы прийти к власти. Но если бы украинцы с такой же настойчивостью, как обрушали рейтинг официальной фейсбучной страницы FIFА, рассказывали жителям европейских стран правду о российской агрессии в Крыму и на Донбассе, то заявления о российской принадлежности АРК или о «фейковости» Революции достоинства не могли бы не привести к снижению результатов этих популистов на следующих выборах.

Или к изменению ими позиции, как это случилось недавно в Греции, еще пару лет назад симпатизировавшей Путину, а теперь высылающей российских дипломатов (хотя тут, конечно, обошлось и без увеличения симпатий к Украине, просто сами россияне перестарались, мешая грекам уладить их давний спор с македонцами, закрывающий последним путь в ЕС и НАТО).

Не лишне также провоцировать персонажей, подобных Сальвини, на продолжение высказываний в том же духе. Им стоит обеспечивать медийное сопровождение – в наших СМИ или дружественных Украине, в данном случае не принципиально. Стоит публиковать их мнение об узниках совести в РФ – о судьбе Олега Сенцова, к примеру. О том, какую часть Италии Сальвини готов уступить для обустройства российской военно-морской базы тоже неплохо бы спросить. И о том, как он относится к, скажем, возврату региона Больцано Австрии ради восстановления исторической справедливости. Причем сгодятся и молчание, и уклончивые ответы.

Чем больше будет подобного троллинга и чем он будет масштабнее – тем меньше будет желание сделать приятное России за наш счет. Мы должны всеми силами помогать тем, кто хочет скандальной славы, – до тех пор, пока они не начнут понимать, что политкорректность – самая безопасная линия поведения, когда разговор заходит об Украине. В общем, нам нужна та же «тактика саранчи», которая положила рейтинг страницы FIFА – но не спонтанная, а продуманная и разнонаправленная. То есть мы, разумеется, ценим и свободу высказываний, и свободу мысли – в тех случаях, когда под их личиной не скрывается откровенная ложь.

И не стоит отчаиваться, если подобные усилия не принесут быстрого результата, например, в данном конкретном случае с Сальвини. Во-первых, рейтинг его партии на волне мигрантского кризиса растет. Во-вторых, ситуация с российской оккупацией Крыма ему выгодна, ведь он сторонник изменения границ в Европе, то есть отделения Северной Италии от более бедных южных провинций. Так что позицию менять ему пока не захочется. Но сами политики при власти меняются, а в Италии, заметим, еще и не так уж редко.

Не самая лучшая экономическая ситуация в стране, усиленная госдолгом в два с половиной триллиона евро, не добавляет устойчивости нынешнему правительству популистов, которое, напомним, и сформировалось-то с большим трудом. А недавний вынужденный отход от жесткой антимигрантской политики, которая была одной из главных предвыборных фишек сформировавших его партий, может превратить нынешний рост их рейтингов в падение.

Несмотря на все заверения о временности изменения отношений к мигрантам и разъяснения главы итальянского Соцобеспечения Тито Боэри, что Италии как стране с низкой рождаемостью очень нужны мигранты, чтобы не потерять возможности платить пенсии. Так что у Италии скоро может появиться новый министр внутренних дел, а заявления нынешнего забудутся, как, например, заявления чешского президента о возможности России «выкупить» Крым у Украины, никак на политику его страны и Евросоюза в целом не повлиявшие.

Руслан Весел, «Деловая Столица»