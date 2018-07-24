Одна из основательниц движения FEMEN Шачко обнаружена мертвой

По имеющимся данным, активистка женского движения FEMEN и художник покончила жизнь самоубийством оставив предсмертную записку.

Одна из основательниц движения FEMEN и художница Оксана Шачко покончила с собой в Париже. Как сообщается в Telegram-канале «Paris Burns», это произошло 23 июля в парижской квартире Шачко.

На Facebook-странице РФО «ОНА» сообщается, что другая основательница FEMEN Анна Гуцол подтвердила информацию.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ОКСАНА ШАЧКОНесколько часов назад наша знакомая из Парижа написала в своём Telegram-канале… Опубліковано РФО «ОНА» Понеділок, 23 липня 2018 р.

Анна Гуцол подтвердила и «Украинской Правде», что Оксану нашли в понедельник в ее квартире в Париже.

«Предварительно самоубийство, но ждем официального ответа полиции», – отметила соучредитель FEMEN.

«Оксана повесилась. Ии друзья утверждают, что видели ее в пятницу в последний раз. А вчера решили выбить двери и нашли ее», – сообщила Гуцол.

По ее данным, предсмертная записка есть, но ее содержание Гуцол не известно.

«Связались с посольством Украины и родными. Они будут решать, как ее похоронить», – добавила активистка.

Как сообщает «Paris Burns», Шачко оставила записку на английском к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: «Вы все фейк».

«У Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья. За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной», – отмечает знакомая Шачко в сообщении.

Оксана Шачко родилась в 1987 году в Хмельницком, позже переехала в Киев.

В 2008 году вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко она основала FEMEN.

Сначала они протестовали против сексуальной эксплуатации женщин и сексуального туризма в Украине.

В 2009 году Оксана обнажила грудь на протесте в Киеве – после этого активистки FEMEN регулярно использовали «топлесс»

Шачко задерживали в Москве 4 марта 2012 года за обнажение до пояса на избирательном участке после того, как там проголосовал Владимир Путин. Позже ее вместе с Ириной Фоминой и Анной Дедой депортировали в Украину.

В 2013 году Франция предоставила Оксане Шачко статус политического беженца.

В 2014 году вышел документальный фильм о Шачко «Je suis Femen».

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