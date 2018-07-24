В Киеве прошло шествие к 1030-летию Крещения Киевской Руси

Торжественный молебен и шествие было организовано Украинская автокефальная православная церковь и приурочено к годовщине Крещения Киевской Руси.
Украинская автокефальная православная церковь провела в Киеве торжественный молебен и начала крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Об этом сообщает корреспондент «Укринформа».
Торжества состоялись на Андреевском спуске, возле Андреевской церкви.
Крестный ход пошел на улицу Костельную.
Церковники прошли по Михайловской площади.
Движение транспорта в районе проведения мероприятий ограничено.
Полиция обеспечивает общественный порядок.
Торжества по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси – Украины состоятся 24, 27 и 28 июля. Ожидается, что самым массовым будет крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата.
Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия.
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До конца года в образовательных и культурных учреждениях Киева будут тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, «круглые столы», информационные часы, тематические полки, просмотры литературы и тому подобное.