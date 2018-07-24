В Киеве прошло шествие к 1030-летию Крещения Киевской Руси

Торжественный молебен и шествие было организовано Украинская автокефальная православная церковь и приурочено к годовщине Крещения Киевской Руси.

Украинская автокефальная православная церковь провела в Киеве торжественный молебен и начала крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Об этом сообщает корреспондент «Укринформа».

Торжества состоялись на Андреевском спуске, возле Андреевской церкви.

Крестный ход пошел на улицу Костельную.

Церковники прошли по Михайловской площади.

Движение транспорта в районе проведения мероприятий ограничено.

Полиция обеспечивает общественный порядок.

Торжества по случаю 1030-летия Крещения Киевской Руси – Украины состоятся 24, 27 и 28 июля. Ожидается, что самым массовым будет крестный ход, организованный Украинской православной церковью Киевского патриархата.

Кроме торжественных молебнов, во всех районах столицы пройдут праздничные мероприятия.

До конца года в образовательных и культурных учреждениях Киева будут тематические просветительские мероприятия: воспитательные часы, беседы, книжные и фотодокументальные выставки, конференции, «круглые столы», информационные часы, тематические полки, просмотры литературы и тому подобное.

«Укринформ»