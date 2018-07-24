Госдума России предприняла очередную попытку закрепить оккупацию и аннексию Крыма

В России принят закон утверждающий новую памятную дату – День принятия Крыма в состав Российской империи, якобы подтверждающую непрерывность нахождения Крыма по российской юрисдикцией.

Госдума РФ приняла в окончательной редакции закон, которым установила новую памятную дату России – День принятия Крыма в состав Российской империи. Об этом сообщает сайт Госдумы Российской Федерации.

Отмечается, что, по мнению авторов законопроекта, установление новой памятной даты России «подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства».

«19 апреля предложено установить в России Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В этот день императрица Екатерина II подписала Высочайший Манифест о принятии данных территорий в состав Российского государства», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поправки вносила группа депутатов, избранных от Крыма, а также члены Совета Федерации.

«Закон позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению – принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией», – говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось, 18 марта 2014 года Путин подписал договор о сдаче Крыма со своими марионетками.

Базой для «договора» назвали результаты так называемого «свободного и добровольного» общекрымского «референдума» 16 марта.

В 2017 году президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что ЕС никогда не признает российскую аннексию Крыма.

18 марта, в четвертую годовщину аннексии Крыма, на полуострове состоялись так называемые «выборы» президента РФ.

Европейский Союз заявил, что не признает проведения выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове.

Верховная Рада признала «выборы» нелегитимными.

А ООН напомнила о резолюциях Генассамблеи, которые поддерживают территориальную целостность Украины.

Госдума России