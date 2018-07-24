Создатели Global Slavery Index исправили карту с «российским Крымом»

Австралийская правозащитная организация составляющая Global Slavery Index после жалоб исправила карту с «российским Крымом». В организации заявляют, что ошибка произошла при визуализации данных, при составлении рейтинга Крым учитывается как оккупированная территория Украины.

Австралийская правозащитная организация Walk Free Foundation исправила карту, на которой изобразила Крым частью РФ, после жалоб с Украины. Жалобы в организацию направляла в том числе и редакции «Европейской Правды», об этом сообщает издание на своем сайте.

Как сообщалось, организация изобразила на одной из карт «российский Крым», иллюстрируя мировой «рейтинг рабства» Global Slavery Index.

Примечательно, что такую ошибку допустили не на всех картах – на некоторых Крым было обозначено как территорию Украины.

«Европейская Правда» обратилась к Walk Free Foundation с просьбой разъяснить картографическое обозначение, которое противоречит международно признанным границам Украины.

В организации признали наличие неправильного обозначения, отметив, что ошибку допустили только при визуализации. Во вторник утром карту на сайте globalslaveryindex.org исправили и Крым отнесли к Украине.

«Ошибку допустили только при визуализации и теперь исправили. В данных рейтинга Global Slavery Index Крым был учтен как территория Украины», – отметили в организации в комментарии «Европейской Правде».

«Европейская Правда»