Военные на Донбассе задержали уроженца России с криминальным прошлы

По данным разведки, задержанный принимал участие в боевых действиях против Украины в составе незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Военная контрразведка Объединенных сил задержала уроженца России, который воевал в рядах так называемого «2-го армейского корпуса ЛНР». Об этом сообщает пресс-центр штаба операции ОС в Facebook.

По его данным, украинские военные в конце июня задержали возле Счастья, что на Луганщине, боевика ОРЛО, который пытался навестить родственников на подконтрольной Украине территории.

Затримано бойовика "ДНР" Військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито та затримано бойовика «2-го армійського корпусу ЛНР»#ООС #операція_ОСНаприкінці червня 2018 року співробітники військової контррозвідки СБУ та військовослужбовці 59 ОМБр зі складу Об’єднаних сил, у взаємодії з головним управлінням Національної поліції України по Луганській області поблизу м. Щастя затримали учасника незаконних збройних формувань «ЛНР», який намагався відвідати родичів на підконтрольній Україні території.У ході опитування затриманого, силовики встановили, що неодноразово засуджений 30 річний уродженець Свердловська після звільнення в 2016 році з Луганського СІЗО добровільно приєднався до терористичної організації «ЛНР», де під керівництвом російських військових у складі 2-ї мотострілецької бригади перебував у резерві на випадок наступу ЗСУ на Луганськ.За матеріалами військової контррозвідки стосовно затриманого громадянина України відкрито кримінальне провадження, йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ст. 260 Кримінального кодексу України — «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань».У ході здійснення досудового слідства затриманий свою вину визнав, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці. Матеріали справи 14 липня поточного року скеровано до суду.Затриманий активно співпрацює зі слідством.Військові контррозвідники Об’єднаних сил не виключають, що бойовик був направлений на мирну територію України для підготовки та вчинення диверсій. За достатності доказів, його дії можуть бути перекваліфіковані.Разом переможемо. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 24 липня 2018 р.

Оказалось, что задержанный – неоднократно судимый 30-летний уроженец Свердловска (Россия).

«После освобождения в 2016 году из Луганского СИЗО добровольно присоединился к боевикам Луганской области, где под руководством российских военных в составе 2-й мотострелковой бригады находился в резерве на случай наступления ВСУ на Луганск», – говорится в сообщении.

Против задержанного открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований».

В сообщении отмечается, что задержанный свою вину признал, ему уже избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Материалы дела 14 июля направлены в суд.

«Задержанный активно сотрудничает со следствием», – добавили в пресс-центре.

Контрразведка Объединенных сил не исключает, что боевика направили на мирную территорию Украины для подготовки и совершения диверсий.

Пресс-центр штаба ООС