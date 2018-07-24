Меркель с Лавровым обсудила вопросы Украины

В обсуждении вопросов связанных с российской агрессией против Украины принимал участие начальник Генерального штаба российской армии Герасимов и министр иностранных дел Германии Масс.
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня встретилась в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.
«Основное внимание в переговорах было уделено ситуации на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Также обсуждался конфликт на востоке Украины», – говорится в сообщении.
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Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Хайко Масс. Ранее эту встречу публично не анонсировали.
Немецкое правительство также сообщило, что проведение этой встречи на прошлой неделе было согласовано между канцлером и президентом России Владимиром Путиным.
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Встреча состоялась после того, как Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля в понедельник в Иерусалиме, где также обсуждали Сирию.