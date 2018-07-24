Суд оккупантов в Крыму отклонил жалобу задержанных украинских рыбаков

Оккупационные власти продолжают удерживать украинских рыбаков задержанных российскими пограничниками у берегов Крыма, обвиняя их в браконьерстве.

Подконтрольный Кремлю Севастопольский гарнизонный суд 30 июля рассмотрит апелляционную жалобу адвоката двух рыбаков украинского судна «ЯМК-0041» на отказ суда возбуждать судебное производство. Об этом в Facebook сообщил адвокат рыбаков Эмиль Курбединов.

«В Севастопольский гарнизонный военный суд поступила апелляционная жалоба Курбединова Е.М. на постановления заместителя председателя Севастопольского гарнизонного военного суда от 18 июня 2018 года об отказе в принятии к рассмотрению вашей жалобы … в интересах граждан Украины Блока А.В. и Калиниченко С.Е. на действия начальника службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ России по Крыму и Севастополю», – говорится в сообщении суда, которое обнародовал Курбединов.

25 марта корабль морской охраны украинских пограничников задержал в Азовском море рыболовецкое судно-нарушитель «Норд» под флагом Российской Федерации.

30 марта суд арестовал судно «Норд».

Не успели вернуться от Украинских рыбаков-моряков, из места их «пленительного счастья» (когда-нибудь расскажу), как… Опубліковано Emil Kurbedinov Понеділок, 23 липня 2018 р.

2 апреля капитану рыболовного судна «Норд» Владимиру Горбенко объявили о подозрении в совершении уголовного преступления по статье «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее».

6 апреля Херсонский городской суд избрал Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день залог внесли.

11 апреля капитану судна «Норд» Владимиру Горбенко сообщили о еще одном подозрении по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК, по которой предусмотрена ответственность до 3 лет лишения свободы.

Тогда суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

14 мая сообщалось, что члены экипажа арестованного крымского судна «Норд» находятся на территории посольства России в Киеве.

В свою очередь украинское судно «ЯМК-0041» задержали 4 мая российские пограничники в Черном море возле мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж из 5 граждан Украины доставили на территорию аннексированного Крыма.

Против капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» (порт приписки – Очаков) Виктора Новицкого возбудили уголовное дело о браконьерстве. 11 июня суд в оккупированном Крыму продлил ему арест в месяц.

Задержанному капитану может грозить в оккупированном РФ Крыму до 5 лет лишения свободы.

МИД Украины направило в Россию ноту в связи с задержанием украинского рыболовного судна возле берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

25 июня моряки украинского судна «ЯМК-0041» отказались от пищи.

Ранее Сергей Легостов – адвокат одного из моряков Руслана Скрипника – сообщил, что украинских рыбаков более 1,5 месяца удерживают на территории пограничного управления ФСБ России в Балаклаве в нечеловеческих условиях, на них психологически давили, запугивали, неоднократно допрашивали, не допускали адвокатов и консула.

Адвокат Эмиль Курбединов заявлял, что защитники будут добиваться перевода задержанных украинских рыбаков с судна «ЯМК-0041» в украинское консульство в России.

16 июля уполномоченный по правам человека Людмила Денисова попросила президента Петра Порошенко рассмотреть возможность обмена экипажа рыболовецкого судна «ЯМК-0041», задержанного в оккупированном Крыму, на российских моряков, задержанных в Украине.

«Украинско-Российское обозрение»