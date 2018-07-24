После мундиаля в Украину из России хлынут нелегалы, – МВД Украины

В России по завершению игр чемпионата остаются несколько тысяч болельщиков из стран миграционного риска, которые могут быть выдавлены российскими силовиками в Украину. Вместе с этим в самой Украине стартовала операция «Мигрант» по выявлению нелегалов.

Правоохранители прогнозируют попытку нескольких тысяч нелегальных мигрантов, которые остались в России после Чемпионата мира по футболу, проникнуть в Украину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины от 24 июля.

По оперативным данным Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, после ЧМ-2018 в России осталось несколько тысяч «болельщиков» из стран миграционного риска.

По словам заместителя начальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Нацполиции Игоря Малахова, эти иностранцы прибыли с целью незаконного попадания через Украину в Евросоюз.

«В ближайшее время ожидается переправка больших групп нелегалов в Украину из России на участке границы Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областей. После попадания в нашу страну продолжится транзит нелегалов к ее западным границам», – подчеркнул Малахов.

«Только за последние две недели задержаны 17 групп нелегальных мигрантов, в состав которых входило 75 иностранцев», – добавил он.

В тоже время полиция, пограничники и Миграционная служба начинают 26 июля по всей Украине спецоперацию «Мигрант», целью которой является прекращение преступной деятельности иностранцев.

По данным Национальной полиции Украины, превентивные мероприятия продлятся до конца лета.

«Мы проанализировали ситуацию с нелегальными мигрантами, и у нас есть серьезные вопросы. Поэтому организуем, проводим оперативно-профилактическую отработку «Мигрант», чтобы исправить эту ситуацию», – цитирует пресс-служба слова первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

По его словам, задачей полицейских является выявление криминальных элементов, проникших на территорию Украины для совершения преступлений.

Яровой отметил, что с конца 2017 года в Украине наблюдается значительный рост незаконных перемещений мигрантов, их непропуска через государственную границу и задержаний.

«Делаем акцент на документировании преступной деятельности именно «криминальных авторитетов», так называемых «воров в законе», которые намерены влиять на криминогенную обстановку в стране», – передает пресс-служба слова первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина.

Он сообщил также, что в рамках спецмероприятий запланированы совместные тактико-специальные учения полиции, пограничников, нацгвардейцев и сотрудников Миграционной службы и Службы по чрезвычайным ситуациям.

В начале года правоохранительные органы уже проводили такую операцию. В ее рамках 12 февраля в столичном ресторане задержали бывшего президента Грузии и лидера украинской партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили. Затем его выдворили в Польшу.

В полиции говорят, что в течение этой спецоперации прекращены 686 уголовных преступлений, задержаны 579 нелегальных мигрантов и отказано во въезде 971 потенциальному нелегалу.

Пресс-службы МВД Украины