Московская патриархия корректирует свои фейки о томосе украинской церкви, – Тымчук

В частности, российский фейк о якобы имевшем место «подкупе Украиной Константинопольского патриархата» в вопросе объявления автокефальной украинской поместной церкви.

Российские пропагандисты резко изменили свой тезис о якобы подкупе руководством Украины Вселенского патриарха Варфоломея за позитивное решение вопроса об украинской автокефалии. Об этом сообщил в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«Москва продолжает прокачивать фейк о подкупе Украиной Патриарха Варфоломея с целью получения Томоса об автокефалии. По ходу пьесы в Кремле вносят коррективы в собственную пропагандистскую ложь… Сначала в РФ бредили о том, что «украинские олигархи» собрали деньги на подкуп Вселенского Патриарха, но «руководство Украины часть денег прибрало к своим рукам, и поэтому Варфоломей очень обиделся и Томоса не будет», – сообщал Тымчук.

Москва продолжает прокачивать фейк о подкупе Украиной Патриарха Варфоломея с целью получения Томоса об автокефалии. По… Опубліковано Dmitry Tymchuk Вівторок, 24 липня 2018 р.

Сейчас, по его словам, российские пропагандисты «и их шестерки в Украине» резко изменили тезис о подкупе с «руководство Украины присвоило себе деньги олигархов», на «руководство Украины таки дало Варфоломею взятку».

«Параллельно для пущего резонанса подключены и ресурсы из банды Януковича – в частности, Ренат Кузьмин первый заместитель генпрокурора в 2010-2013 годах, который сообщил, что обратился в НАБУ с требованием расследовать «дело о подкупе». Нынче росСМИ усиленно разгоняют «душевный порыв» Кузьмина. В общем, Кремль не тушкой так чучелом пытается протащить в массы свой фейк», – отметил Тымчук.

Ранее Тымчук сообщал, что по инициативе Предстоятеля УПЦ МП Онуфрия 28 июля в Киеве запланирована встреча представителей ряда иностранных посольств в Украине и православных церквей некоторых стран, на которой их попытаются убедить в якобы опасности предоставления автокефалии украинской церкви.

Координатор «ИС» также прогнозировал увеличение количества дезинформации со стороны пророссийских СМИ в вопросе автокефалии украинской церкви. Так, по его данным, на прошлой неделе Москва пытались реанимировать фейк о «попытке подкупа Варфоломея» с украинской стороны, который они ранее использовали, чтобы отвлечь внимание от провала в Греции, когда греческие власти выслали из страны российских дипломатов за попытку подкупа представителей власти и священнослужителей для поддержки нужной им позиции по украинской автокефалии. В следующую версию фейка, как отметил Тымчук, россияне добавили тезис о том, что будто бы «Варфоломей обиделся на Киев, потому как из собранных 25 млн долларов ему передали только 15 млн».

Как сообщалось, Президент Петр Порошенко 17 апреля заявил, что подготовил обращение к Вселенскому патриарху с просьбой выдать Томос об автокефалии православной церкви в Украине.

18 апреля глава государства официально принял от иерархов УПЦ КП и УАПЦ соответствующее обращение для передачи Вселенскому патриарху Варфоломею с подписями всех архиереев, поддержавших это решение.

Верховная Рада 19 апреля приняла постановление о поддержке обращения Президента к Вселенскому патриарху Варфоломею относительно создания Единой поместной украинской православной церкви.

22 апреля Порошенко сообщил о передаче соответствующих обращений Вселенскому патриархату и начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

«Украинско-Российское обозрение»