Кремль уже трижды реанимировал фейк по томосу об автокефалии украинской церкви

На прошлой неделе российские и пророссийские СМИ несколько раз пытались реанимировать фейк о том, что «украинские олигархи» собрали деньги на подкуп Вселенского Патриарха, но «руководство Украины часть денег прибрало к своим рукам, и поэтому Варфоломей очень обиделся и Томоса не будет».

Как отмечается в сообщении, опубликованном на странице УППЦ в соцсети Facebook, когда стало известно, что в Киеве на празднование 1030-летия отправится официальная делегации Фанара в составе митрополита Гаальского Эммануила, епископа Чикагского Даниила и Эдмонтонского Иллариона, русские пропагандисты и их шестерки в Украине «переобулись прямо в воздухе» и нарратив о подкупе патриарха Варфоломея резко изменился с “руководство Украины присвоило себе деньги олигархов”, на “руководство Украины таки дало Варфоломею взятку”. Об этом пишет редакция группы «Информационное Сопротивление».

И, как не странно, а источником вброса стал такой себе гнилой ресурс, с громким названием “Политические Известия в Украине”.

Но в Москве видно посчитали, что вышеуказанного «фейкомета» недостаточно или все уже совсем непросто плохо, а очень плохо, и поэтому в бой пошла «тяжелая артиллерия, которая находилась на консервации» в лице Рената Кузьмина. Видно у него тоже совсем все плохо, что ему поручили, а он согласился, сыграть роль разоблачителя в такой низкопробной и замусоленной пьесе РПЦ-ФСБ.

Вообщем, господин Кузьмин выложил у себя на странице в Фейсбук копию письма в НАБУ, в котором просит провести расследование о «подкупе Варфоломея» на основе информации, которая была опубликована на вышеуказанном «сливном бачке – Политические известия в Украине».

Но самое интересное, что именно российские пропагандистские СМИ понесли в ватные массы «скрепный душевный порыв» Рената Кузьмина.

Все таки правильно сказал Вселенский Патриарх во время своей речи на Фанаре: «нашу церковь пытаются оболгать силы (подразумевая Москву), которые пришли на смену бывшим «безбожникам»…

«Информационное Сопротивление»