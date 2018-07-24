США и дальше будут пресекать попытки России подорвать западную демократию, – Помпео

Госсекретарь США Помпео озвучил принципы по которым его ведомство будет выстраивать внешнюю политику США в отношении России.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что миссия администрации президента Дональда Трампа в отношениях с РФ заключается в том, чтобы «поднять цену» за действия Кремля и заставить его остановить подрыв западной демократии. Об этом он сказал в интервью CBN, передает «Укринформ».

«Существует длинная история, десятилетия усилий со стороны РФ, направленных на подрыв западной демократии», – подчеркнул госсекретарь и напомнил, что долгое время это делал Советский Союз.

«Я не ожидаю, что это остановится. Миссия нынешней администрации заключается в повышении цены за действия России таким образом, чтобы попытаться сдержать их.

Мы смотрим с открытыми глазами на усилия РФ подорвать западную демократию. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы остановить их «, – подчеркнул Помпео.

«Действующая администрация США является чрезвычайно жесткой по отношению к РФ. Мы гордимся этим, и я уверен, что мы продолжим делать это, поскольку российское поведение все еще остается таким, что не соответствует хорошим отношениям между нашими странами», – добавил он.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что может стать худшим врагом Владимира Путина «из всех, которые у него когда-либо были», если отношения между США и Россией не наладятся.

Во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма – об этом заявил Путин на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации», – отметил Путин.

«У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом … Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все», – добавил он.

Заметим, сам президент США во время общения с прессой ни разу не упомянул о крымском вопросе.

Напомним, на саммите НАТО Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности или невозможности признания аннексии Крыма, но возложил ответственность за аннексию на своего предшественника Барака Обаму.

«Президент Трамп попросил Джона Болтона (Советника по национальной безопасности президента США – УП) пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и эти обсуждения уже ведутся», – сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Трамп заявлял, что надеется на вторую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным для реализации вопросов, которые они обсуждали в Хельсинки.

Во время пресс-конференции в Хельсинки с Путиным Трамп отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло. Выступление Трампа жестко раскритиковали в США как демократы, так и его соратники по Республиканской партии.

После этого директор Национальной разведки США Дэн Коатс обнародовал заявление, в котором настаивал на правильности оценок своей службы в отношении действий России.

На следующий день Трамп заявил, что его слова в Хельсинки были просто оговоркой.

«Укринформ»