Боксер Усик и украинский племенной трайболизм

Совсем недавно украинский боксер Александр Усик взял на себя почетную роль «яблока раздора», передающуюся из рук в руки среди «звезд» и без того не очень богатого отечественного шоу бизнеса.

Как мы видим, секрет успешности прост: дабы в ваших руках оказался мощнейший рекламный бустер достаточно лишь совершить поездку за восточную границу с целью выполнения своей рутинной работы. Great, пишет на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля» Владислав Сердюк. После этого ажиотаж в украинских СМИ обеспечен, ведь кто из наших журналистов не любит полакомиться «сладкой», эмоциональной и поляризующей общество темой? Таких мазохистов у нас очень мало.

Также и наши граждане, как всегда, разделились на два лагеря даже на почве такой плевой темы, как бокс. Одни радуются очередной «общей» победе, другие пылают ненавистью к очередному предательскому поступку со стороны украинского спортсмена. И то, и другое вызывает дичайший хохот, ведь победа не является общей (хотя, даже правительство усиленно старается навязать нам обратное), а его «предательский поступок» мотивирован личными амбициями и выгодой.

Вся же сложившаяся ситуация крайне показательна, поскольку демонстрирует наболевшие проблемы украинского общества (как низов, так и элит), которые проявляются в политике и в домашнем кругу.

Ведь, что же фактически произошло? Как только Александр Усик совершил очередную победу на ринге, премьер-министр нашей страны заявил, что обратиться к президенту Украины с предложением дать боксеру звание «Героя Украины».

Это достаточно интересное предложение, поскольку Усик видимо совершил «визначний геройський чи трудовий вчинок», который является основанием для вручения такого ранга награды в соответствии с законодательством Украины. Если вам так не кажется, то вы явно чего-то не «догоняете» и возможно вам следует самоустраниться, прежде чем вас назовут предателем.

Давайте взглянем на Майка Тайсона. Является ли он выдающимся спортсменом? Бесспорно. Но у него, в общем, нет ни одной государственной награды. Представьте, что будет, если, например, вручить Тайсону орден «Пурпурное сердце»? Если это предложение показалось вам абсурдным, то все верно. Ведь это будет нести такой же смысл, как и награждение, званием «Героя Украины» того, кто не совершал геройского поступка.

Или возьмем, например, Мохаммеда Али, который в 2005 г. получил президентскую медаль Свободы с рук Буша-младшего. Думаете это связано только с его спортивными достижениями? Конечно же, нет. Поскольку карьеру Али завершил в 1980 г., а после нее в 1998 г. стал послом доброй воли ЮНИСЕФ и выполнял эту функцию до 2008 года.

Тут на руку Али сыграли пару факторов.

Бушу-младшему уж больно хотелось запечатлеться рядом со звездой бокса, ведь политические рейтинги никто не отменял.

Но и дать медаль Свободы Мохаммеду Али лишь за вклад в спорт он не мог, ведь это автоматически обесценило бы ее значение. А значит международная, и общественная деятельность Али была не менее важна при принятии такого решения.

Что же происходит у нас?

Очередной поиск героев, который вполне естественно совместился с поляризацией в виду политического характера этого поиска. Сам же по себе «героизм» Усика не может существовать отдельно, он должен акцентировать и автоматически возвышать в апогей важности роль «врага», ведь герой всегда борется со злом ради «нашего» добра.

А кто же в данном случае является врагом? Думаю догадаться не столь сложно, ведь по словам пиар-технологов Петра Алексеевича «Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, – це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги». И над кем же это мы интересно собираемся побеждать? Думаю, Усику следовало провести бой, где-нибудь в Луганске, тогда в словах президента была бы и логика.

При этом часть наших сограждан очень умело приписала эту победу «всем», но вот интересно было бы глянуть, каким образом «все» делили бы совместную тяготу поражения вместе с Усиком? Возможно, остались бы лишь возмущения от факта посещения Усиком Москвы? Но, ведь история не знает сослагательного наклонения, потому опустим это и перейдем к теме «зради».

Тут у нас непочатый край возмущенных граждан, заявляющих, что Усик предатель, поскольку а) он посетил Москву, б) он говорит языком, а не «мовою» (не шучу, видел и такие опусы), в) он некогда не мог определиться с тем, чей же, в конце концов, Крым.

Вы знаете, когда я увидел волну «кала» поднявшуюся относительно Усика и его «крымского Крыма» мне подумалось, что я нахожусь в лечебнице для душевнобольных. Ведь, какая вообще разница, что скажет боксер на тему оккупированного полуострова? Оказалось разница мало того что есть, так оно еще и огромная. Такая же, как в случае с Ириной Билык, которую «ура-патриоты» заставляли признаться в том, что «Крым – это Украина».

Возникает вопрос, почему вы также не пристаете к своему правительству, которое спустя 4 года войны не определилось, с чем же оно имеет дело на востоке Украины?

При этом, у нас гордо называют себя народом, хотя, все куда больше становятся похожими на племя под влиянием таких же племенных вождей. Скажите не так? Но ведь это именно вы потакаете абсолютно глупой поляризации и впоследствии предлагаете заняться первобытным трайбализмом, другими словами желаете исключения «предателей».

Парадоксально, но я все также часто продолжаю слушать о «свободолюбии» украинцев, но при этом наблюдаю за тем, как слова «герой», «враг» и «предатель» укоренились в азбуке нашего общества.

Наши граждане под влиянием патриотической «шелухи» кидаемой на голову правительством становится похожим на племя, которое ведет себя, словно их скопировали с граждан ненавистной им соседней страны, при этом просто перекрасив и снабдив другими символами.

Украинский гражданин желающий обрести наконец-то свободу, освободившись от оков олигархического государства должен не искать себе героев и не вестись на «геройских кандидатов» сверху, а понять и принять себя самого. Просто радоваться победе любимого спортсмена и не называть это «победой всей страны», потому что звучит это уничижительно для самой страны.

Владислав Сердюк, «Хвиля»