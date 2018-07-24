Стоит ли Украине искать свой «особый путь»?

О новом старом пути Украины. Видимо, это украинская карма искать свой уникальный ни на кого не похожий путь и даже не пытаться перепеть чужие, испытанные временем песни.

Есть на свете такая замечательная группа Pentatonix. Пять человек: афроамериканец, два гомосексуалиста, девушка, натурал-еврей, высокие, маленькие, спортивные и тщедушные. Короче говоря, полнейший компот политкорректности. Но это так, к слову, пишет на страницах «Нового Времени» преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

Главная их ценность в том, что они потрясающе поют. Исполняют, в основном, чужие хиты a capello. Вместо музыкальных инструментов издают причудливые звуки голосом, ладошками, ногами, щеками и, вообще, чем только можно. Эффект невероятный! Не разбираясь в музыкальных тонкостях никогда и не подумаешь, что на сцене и в студии нет ни одного электронного или акустического инструмента.

Не один я поклоняюсь их искусству, восторженных почитателей много. Три Грэмми – лучшее тому свидетельство. Музыканты счастливы, но не вполне. Они готовы поделиться престижными наградами только ради того, чтобы кто-то послушал и восхитился их собственными произведениями. А с этим проблема!

Что же всё-таки лучше – петь чужие песни и стать пусть не легендарным, но все же успешным и знаменитым, или стремиться к абсолютной творческой вершине и остаться у разбитого корыта? Диалектика…

27 лет Украина и её граждане пытаются найти свой собственный путь, что на государственном, что на индивидуальном уровне. И самое интересное, у нас все получается с точностью до наоборот, если сравнивать с Pentatonix.

За всю новейшую историю Украине удались несколько вещей, которыми можно безоговорочно гордиться, и которые на 100% наши собственные, не «перепетые». На мой взгляд, это несколько десятков прекрасных спортсменов, которые несмотря на тотально прогнившую систему украинского спорта умудрились прославить страну на Олимпиадах и чемпионатах мира. Раз!

Две революции, показавшие, что в темные времена мы, как народ, можем объединиться, «западенці» и «с регионов», изнеженные киевские снобы и напористые провинциалы, богатые и бедные, и голыми руками дать злодеям по мордам, защищая свою свободу и достоинство. Два!

И, конечно же, АТО, доказавшая, что даже в пух и прах разворованная генералами армия в состоянии если и не победить, то защитить Родину, сделав победу противника воистину «пирровой». Три!

И в то же время, сколько мы не пытались перепевать известные международные хиты, симфонии МВФ, сонаты Мирового банка и фуги других уважаемых организаций, каждый раз сбивались на типичное попурри из украинских народных песен. Просительное соло высших государственных чиновников в самом начале «Повій вітер на вкраїну» с просьбой дать денег, сменяющееся веселым «Гуляв чумак на риночку», после того, как кредиты получены, и традиционный финал – «Коли розлучаються двоє», как результат вранья и невыполненных обещаний.

Вы думаете, я пытаюсь во всем обвинить власть?! Ничуть. Виноваты, прежде всего, мы сами, ибо наша власть есть плоть от плоти, кровь от крови нас самих, украинского народа. Мы не заметили, как превратились в общество воровитых, с невысокими моральными стандартами индивидуумов, не брезгующих тем, что плохо лежит. Просто власть – это те, кто в этой игре сильнее и сумел выбиться наверх.

Да и на индивидуальном уровне то же самое. Хотя бы, и личные инвестиции взять. Сколько за последний год было сказано о том, что нет у человечества выгоднее инструмента, чем инвестиция в американский рынок акций. Да не просто сказано, а доказано – с цифрами, высказываниями великих и прочими «железными» аргументами.

Ну и что? Украинцы кивают, соглашаются, наверное, обидеть не хотят, но упорно продолжают искать свой путь в дебрях новостроек и обманчивой безопасности матрасов и банковских хранилищ.

Видимо, это украинская карма искать свой уникальный ни на кого не похожий путь и даже не пытаться перепеть чужие, испытанные временем песни. Ну, что тут скажешь? Политики, наверное, счастливы, их жизнь при таком подходе удалась, а вот народ, мне кажется, не совсем.

Иногда даже страшновато становится, когда смотришь на плакаты, призывающие голосовать за очередной «Новый курс Украины». Новое, свое, уникальное – это, конечно, классно. Вот только результаты смущают. Вместо чарующих звуков музыки, почти три десятилетия сплошной какофонии. Может, стоит, всё-таки, для начала освоить проверенный репертуар. А то, боюсь, что так мы Грэмми не скоро получим.

Иван Компан, «Новое Время»