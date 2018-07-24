Каплан опровергла информацию о «предсмертном состоянии» Сенцова

Сестра Сенцова Каплан опровергла утверждение британское издания «Independent», что политузник в настоящее время находится на грани жизни и смерти.

Британское издание «Independent» сообщило, что политзаключенный Олег Сенцов находится на грани жизни и смерти. Об этом пишет издание со ссылкой на сестру политузника Наталью Каплан.

«Мы не знаем, как долго он продержится, но нам сказали, что он находится в предсмертном состоянии. Это чудо, что он так долго продержался», – якобы заявила Каплан изданию.

Сама Каплан эту информацию опровергла.

«Не говорила я ничего про предсмертный стан Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь», — написала она в Facebook.

Не говорила я ничего про предсмертный стан Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо для красноного словца зафигачили. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь. Опубліковано Натал'єю Каплан Понеділок, 23 липня 2018 р.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 20 июля сообщила, что направила в Россию письмо, в котором просит проинформировать о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

9 июля Денисова заявила, что состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось, он плохо ориентируется в датах.

«У него уже был второй кризис, но Олег не может назвать точную его дату или на какой день после встречи с сестрой он произошел. Олега вывозили из колонии в больницу Лабытнанги, где врачи собирались кормить его принудительно. Что значит, по словам адвоката (Дмитрия Динзе — ред.), заливать энтерально большие стаканы питательной смеси.

Олег отказался, но пошел с ними на компромисс и теперь принимает, как говорит адвокат со слов Олега, 3-4 ложки питательной смеси в день», – написала омбудсмен.

В России 20 июля попросили «не сгущать краски» вокруг Сенцова.

Как сообщалось, Сенцов упрекнул власти Украины и лично омбудсмена Людмилу Денисову за то, что они «закончили активную кампанию поддержки украинских политзаключенных».

С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех удерживаемых украинцев.

5 июля двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии.

После встречи Каплан сообщила, что Сенцов «похудел и сильно постарел».

«Independent»