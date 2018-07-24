Выжечь не напалмом. Термобарическое оружие ВСУ

Эффективное ведение боевых действий в условиях городской застройки, которая занимает большую часть территории оккупированного Донбасса, предполагает активное использование огнеметов или, по современным критериям, – оружия с термобарическим эффектом.

То есть ВСУ необходимы боеприпасы, которые могут использовать распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака и эффективные в закрытом пространстве. Об этом пишет на страницах «Деловая Столица» Михаил Жирохов.

Уже в 2016 г. появились сообщения о разработке предприятиями нашего оборонного комплекса сразу трех образцов термобарического оружия – реактивного огнемета РПВ-16, реактивного гранатомета РК-4 «Ингул» с термобарическим боеприпасом и термобарических ручных гранат РГТ-16С, РГО-27С и РГТ-27С2.

Судя по последним сообщениям, первым «к финишу», то есть принятию на вооружение, пришел 93-мм РПВ-16. Наш аналог российского РПО «Шмель» разработки 1980-х гг. представляет собой огнемет одноразового применения. Он был разработан за короткое время, и налажен серийный выпуск на ГНИИХП в г. Шостка (Сумская обл.).

Если судить по российскому аналогу, то прицельная дальность стрельбы огнемета с диоптрическим прицелом составляет 200 м, и по фугасному воздействию огнемет не уступает 122-152-мм артиллерийским снарядам.

По всей видимости, КБ «Луч» так и не смогло решить проблемы со своим гранатометом РК-4 «Ингул» калибра 107 мм. Он разрабатывался еще с начала 2000-х гг. как замена РПО «Рысь». Главное новшество – оптико-электронный прицел ПРГ, который упрощает процесс прицеливания, что позволяет выявлять и распознавать цели на дальности до 3 км (сам гранатомет можно применять до 1800 м). Кроме того, резко сокращалось время пребывания стрелка под огнем, теперь не нужно точно выверять прицел и «ловить» поправки.

В 2014 г. были попытки восстановить разработку, но пошли замечания из войск. Первая проблема – это вес, все-таки 22,3 кг для гранатомета первой линии достаточно много. Вторая – к гранатомету предлагались два вида 14 кг реактивной гранаты – осколочно-фугасная и термобарическая. Однако военные на основе опыта войны с Россией требовали разработки еще и кумулятивной гранаты.

В 2017-м появился следующий вариант, который легче не стал, хотя, по некоторым данным, кумулятив появился. Судя по тому, что сообщений о начале серийного производства нет, есть мнение, что проблемы с весом так и не удалось решить.

А очень жаль, так как гранатомет такого плана сегодня крайне востребован на линии противостояния на Донбассе, где идет классическая позиционная война, в которой у пехоты не хватает надежной и мощной «длинной руки». Сейчас для поражения тех же блиндажей и наблюдательных пунктов противника широко используют устаревшие советские ПТРК, у которых, мягко говоря, не всегда адекватные характеристики и большой процент промахов (не стоит забывать и довольно длительное хранение ракет).

Новые ПТРК типа «Стугна» или «Корсар» из-за крайне высокой стоимости применять по блиндажам просто экономически невыгодно. А вот такой относительно дешевый и дальнобойный (дальность поражения – 1800 м, для сравнения: РПГ-7 всего 500 м) комплекс был бы крайне нужным и полезным. Учитывая технологическую базу, характеристики гранатомета вполне сопоставимы с российским РПГ-29 «Вампир».

Есть в стране и как минимум две разработки термобарической ручной гранаты. На выставке «Оружие и безопасность-2016» была представлена термобарическая граната от НПФ «Андрон» – РГТ-16С. Граната выполнена в нестандартной для ручных гранат прямоугольной форме, что позволяет избегать скатывания боеприпаса назад по наклонным поверхностям. Кроме того, такая форма позволяет установить магнит или клейкий элемент для фиксации ее на поверхности после броска. При этом в эпицентре взрыва гранаты температура достигает 3000 градусов по Цельсию.

А в июле 2017 г. появились гранаты РГО-27С и РГТ-27С2 от ГК «Артем». Они различаются только формой – одна такая же прямоугольной формы, как и РГТ-16С, а вторая – более характерной для гранат цилиндрической формы. По сообщениям разработчика, обе гранаты массой менее 600 г могут на 2 сек. создавать огненное облако объемом не меньше чем 13 кв. м, температура в котором может достигать 2500 градусов по Цельсию.

Такие гранаты крайне неэффективны в поле, однако являются незаменимыми в ходе боев в городе. Пока сообщений о принятии нового оружия на вооружение ВСУ нет, но все может измениться еще до 24 августа.

Стоит также сказать, что разработка такого термобарического оружия является для нашей оборонной промышленности вполне доступной задачей. Дело в том, что ни тротил, ни гексоген в стране не производятся. Однако для создания термобарической боевой части и в технологическом плане, и в плане комплектующих возможности серийного производства в Украине есть.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»