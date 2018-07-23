В Одессу прибыли корабли НАТО

В порт Одессы прибыли корабли постоянных военно-морских групп НАТО. Визит связан с мероприятиями программы «Партнерство ради мира».

В Одессу прибыли с визитом корабли стран НАТО – участниц программы «Партнерство ради мира». Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

«До порта Одесса с визитом заходят корабли Постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) и Постоянной противоминной военно-морской группы НАТО 2 (SNMCMG2)», – говорится в сообщении.

ДО ПОРТУ ОДЕСА З ВІЗИТОМ ПРИБУЛИ КОРАБЛІ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУДо порту Одеса сьогодні, 23 липня, з візитом… Опубліковано ВМС ЗС України Понеділок, 23 липня 2018 р.

В рамках визита состоялись встречи между офицерами иностранных делегаций и командующим ВМС Украины вице-адмиралом Игорем Воронченком. На встречах обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничество между ВМС Украины и НАТО.

Важным аспектом совместного сотрудничество Украины и НАТО является повышение безопасности в Черноморском бассейне, особенно с учетом агрессивной политики России в регионе.

Стоит отметить, что в конце прошлой недели в западной части Черного моря завершились многонациональные учения Sea Breeze 2018. В них принимали участие военнослужащие 19 стран.

Пресс-служба ВМС Украины