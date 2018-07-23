Трамп утверждает, что не пошел на уступки Путину

В тоже время президент США Трамп настаивает, что на встрече с Путиным обсуждались важные вопросы современной ситуации в мире. Разрешение этих вопросов выгодно обеим странам.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утверждает, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным выгодные для обеих стран варианты развития событий. Об этом он написал в Twitter.

«Когда вы слышите фальшивые новости, которые негативно отзываются о моей встрече с президентом Путиным, и все (заявления), что я уступил, помните: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих стран», – отметил президент США.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018

«Также мы пообщались очень хорошо, что хорошая вещь, кроме как для коррумпированных медиа», – добавил американский лидер.

Ранее Трамп уже обвинял в лицемерии СМИ, которые критиковали его за мягкость во время встречи с президентом Российской Федерации в Хельсинки.

Тогда Трамп не поддержал выводы американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы в США 2016 года. Выступление Трампа раскритиковали в США как демократы, так и республиканцы.

Директор Национальной разведки США Дэн Коатс обнародовал заявление, в котором настоял на правильности оценок своей службы в отношении действий России.

На следующий день Трамп заявил, что его слова в Хельсинки были оговоркой. Он признал личную ответственность Путина за вмешательство в президентские выборы 2016 года.

Позже Трамп заявил, что может стать наихудшим врагом Путина «из всех, которые у него когда-либо были», если отношения между США и Россией не наладятся.

Для продолжения «успешного» диалога Трамп пригласил Путина в Вашингтон.

По данным СМИ, Путин якобы предложил Трампу провести референдум в непризнанных «ЛНР» и «ДНР» о статусе территорий – и дал ему время обдумать этот план.

«Украинско-Российское обозрение»