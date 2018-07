Трамп утверждает, что не пошел на уступки Путину

В тоже время президент США Трамп настаивает, что на встрече с Путиным обсуждались важные вопросы современной ситуации в мире. Разрешение этих вопросов выгодно обеим странам.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утверждает, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным выгодные для обеих стран варианты развития событий. Об этом он написал в Twitter.

«Когда вы слышите фальшивые новости, которые негативно отзываются о моей встрече с президентом Путиным, и все (заявления), что я уступил, помните: я ни в чем не уступил, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих стран», – отметил президент США.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 23, 2018