Честь «имею»: на что надеется Гриценко идя на выборы?

До президентских выборов в Украине осталось чуть больше, чем полгода. Обсуждаются различные кандидатуры выдвигающие себя на пост главы государства. Среди них особо любопытен Анатолий Гриценко.

Как известно украинские выборы всегда не предсказуемы, мы можем даже смело назвать Украину – страной черных лебедей, по причине непредсказуемости результатов волеизъявления избирателей. В тоже время существуют некоторые весьма примечательные политические фигуры на которые делается ставка. О об одной из таких фигур – Анатолии Гриценко – пишет на страницах «Realist.Online» Рита Хольман.

Ошибочный расчет на коалицию с Партией Регионов

В начале двухтысячных вероятно каждый слышал о существовании скандального сайта WikiLeaks, куда «сливались» секретные документы государственной важности. Среди многочисленных фигурантов депеш американских дипломатов об Украине была обнаружена и фамилия Гриценко.

Утверждалось, в частности, что известный в то время своей последовательной оппозицией к Партии Регионов Анталий Степанович, в марте 2006 года заверял посла США Джона Хербста, что новое правительство (Виктора Януковича) не откажется от идеи вступить в НАТО и Евросоюз, даже если его сформирует коалиция ПР и «Нашей Украины». Тогда, согласна опубликованным документам, он сообщил послу, что «разговаривал с Ринатом Ахметовым».

Тот высказал свою поддержку, чтобы Гриценко и дальше работал министром обороны в случае, если после выборов 2006 года будет создана коалиция между «Нашей Украиной» и Партией регионов. В свою очередь сам Гриценко категорически отрицает, что вел переговоры с Ахметовым.

Впоследствии, за время премьерства Януковича, вместо курса в НАТО и Е С Украина получила долгие попытки власть имущих «усидеть на двух стульях». Результатом этих попыток стали Харьковские соглашения, продлевающие на 25 лет пребывание Черноморского флота РФ в украинском Севастополе, а в конечном итоге Янукович фактически отказался от политики евроинтеграции. Что последовало за ноябрем 2013 года помнят все.

Как развалить коалицию и остаться не при чем

Со словами «коалиция» и «посол США», кстати, связана еще одна яркая деталь в биографии экс-министра обороны, о которой в программе «Бацман» в феврале этого года рассказал экс-вице-премьер Олег Рыбачук. Осенью 2005 года произошел громкий коррупционный скандал во власти. Но в преддверии парламентских выборов, на которых, как утверждают социологи, в случае единства «оранжевых», они получают большинство голосов, скандал необходимо было как-то уладить.

Президент Виктор Ющенко принял решение отстранить от выполнения своих обязанностей нескольких чиновников, в том числе премьер-министра Юлию Тимошенко. Планировалось, что это будет сделано по соглашению сторон и на единство коалиции в дальнейших стратегических действиях не повлияет.

«Дальше начинается: я приезжаю домой в два часа ночи, и первый звонок в четыре. Сначала Анатолий Гриценко, министр обороны, а затем берет трубку посол США и говорит, что сейчас ко мне приедет. Я говорю, что нет – я поеду к вам. Я еду, шесть утра, и тут ко мне Ющенко: «Ну что, моральный гарант? Ты уже все знаешь?» Я говорю: «Нет, я еду в резиденцию посла». Он говорит: «А, ну хорошо, поезжай, поезжай». Я приезжаю к послу, и посол мне рассказывает, что его убедили в том, что Ющенко сошел с ума, что его надо остановить, он просто отправляет всех в отставку, а надо любой ценой сохранить коалицию. Я говорю: «Да вы что, господин посол, кто сказал?», – рассказал Рыбачук в интервью.

Как оказалось, влияние на посла США тогда оказала команда Тимошенко и она же к утру отказалась «уйти с миром». Вот так и не стало оранжевой коалиции. «Выздоровлению» и приходу во власть ПР путь был расчищен. Гриценко же вскоре оказался в списке партии «Батькивщина».

Война и мир

Много критики было на адрес Анатолия Гриценко за то, что за время боевых действий на востоке Украины он ни раз не был на Донбассе. В свою очередь, экс-министр обороны отметил, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов запретил его туда пускать. «Все средства хороши для поднятия своих рейтингов», – именно так Турчинов прокомментировал эти слова Гриценко. Гриценко написал в Facebook 21 мая, что Турчинов – организатор кампании по дискредитации его как кандидата в президенты по заказу президента Петра Порошенко.

«Есть хороший пиар, есть плохой пиар, а есть тупой пиар. Вот это как раз пример тупого пиара. Это расчет на то, что люди не знают полномочий секретаря СНБО, у которого нет в подчинении силовых структур, нет средств массовой информации. Поэтому как СНБО может обеспечить чью-то дискредитацию? Мне, например, было бы интересно, если бы кто-то рассказал», – отметил тогда секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Рита Хольман, «Realist.Online»