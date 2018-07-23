В правительстве Украины упрекнули Усика за бой в России

Несомненная победа в Москве украинского боксера Усика, ставшего абсолютным чемпионом, создает потенциальные сложности в доказательстве миру фактов российской агрессии.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что из-за выступления украинских спортсменов в России трудно доказывать миру агрессию последней. Так он прокомментировал в Twitter победу украинского боксера Александра Усика в Москве.

«Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинцев и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбу». И это серьезно», – подчеркнул чиновник.

Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) July 23, 2018

Как известно, в ночь на 22 июля украинский боксер Александр Усик в Москве одолел россиянина Мурата Гассиева. Он стал победителем финальной суперсерии по боксу в тяжелом весе, завоевав титул абсолютного чемпиона мира.

В Москве Усик по очкам одолел россиянина Мурата Гассиева. Украинец одержал победу по очкам в 12-ти раундовом поединке. Все судьи отдали победу Усику со счетом

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал эту победу исторической и заявил, что будет инициировать присвоение спортсмену звания Героя Украины. Об этом он сообщил в Facebook.

«Историческая победа нашего Александра Усика! В очередной раз он доказывает – сильнее украинцев в мире никого нет! Предложу президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!», – написал премьер.

Історична перемога нашого Олександра Усика! Вкотре він доводить — сильніше за українців у світі нікого немає! Запропоную Президенту присвоїти Олександру звання Героя України!Слава Україні! Слава нашому Герою! Опубліковано Volodymyr Groysman Субота, 21 липня 2018 р.

Президент Украины Петр Порошенко также поздравил Усика с победой.

«Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир, – это символ нашей борьбы, приближения нашей победы. Украина гордится тобой!», – написал он в Facebook.

Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе! Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, — це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги. Україна пишається тобою! Опубліковано Петром Порошенком Субота, 21 липня 2018 р.

Украинский боксер выиграл практически все раунды у россиянина. Если первые 5 раундов были более или менее равными, то в следующих Александр наращивал свое преимущество.

Усик прекрасно двигался по рингу, держал дистанцию ​​и выбросил огромное количество ударов. С шестого раунда Гассисев начал пропускать комбинации от Александра в три-четыре удара.

Гассиев работал в основном по корпусу Усика и даже раза четыре пробил ниже пояса украинца.

Усик чемпионские раунды провел в прекрасном стиле и с хорошей скоростью, полностью перебоксировав россиянина.

Стоит добавить, что Усик также выиграл Кубок великого Мохаммеда Али.

Отметим, что украинец выходил в ринг в Москве под песню «Братья», где есть такие слова: «Не отдадим свою землю никому, лучше погибнем в бою».

«Украинско-Российское обозрение»