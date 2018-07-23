Бутина контактировала с чиновниками Минфина и Федерального резерва США

Речь экс-вице-председателе Федеральной резервной системы Фишере и бывшем заместителе министра финансов по международным вопросам Шитсом.

Подозреваемая в шпионаже Мария Бутина в 2015 году принимала участие во встрече между российским чиновником и двумя высокопоставленными чиновниками Федерального резерва США и Министерства финансов. Об этом сообщает «Reuters».

По данным источников агентства, речь идет о тогдашнем вице-председателе Федеральной резервной системы Стэнли Фишере и заместителе министра финансов по международным вопросам Натаном Шитсом.

Бутина отправилась в США в апреле 2015 года вместе с заместителем главы Центрального банка России Александром Торшиным и они приняли участие в отдельных встречах с Фишером и Шитсом для обсуждения экономических отношений США с Россией при президентстве Барака Обамы.

Агентство отмечает,что эти две встречи, о которых ранее не сообщалось, указывают на более широкий круг связей на высоком уровне, которые Бутина стремилась развивать с американскими политическими лидерами и заинтересованными группами.

Встречи россиян с Фишером и Шитсом были организованы Центром национальных интересов, вашингтонским внешнеполитическим аналитическим центром. Как указывается в отчете организации, предоставленном Reuters, встречи должны были помочь «объединить представителей финансовых институтов США и России».

Сообщается, что Бутина работала с Торшиным в качестве переводчика на различных мероприятиях в Вашингтоне.

Фишер подтвердил агентству факт встречи с российским чиновником и его переводчиком, но заявил, что запамятовал ее подробности.

Другой чиновник, говоря на условиях анонимности, подтвердил, что встреча состоялась 7 апреля 2015 года, и что на ней присутствовала Бутина.

Торшин фигурирует в списке 24 российских бизнесменов и чиновников, против которых в начале апреля США ввели санкции.

Как сообщалось, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину, ее подозревают в шпионаже в пользу России.

16 июля, россиянка получила первое обвинение. Ей инкриминируют шпионскую деятельность в Америке по указаниям высокопоставленного представителя правительства РФ.

Во вторник Бутиной выдвинули еще одно обвинение: что та пыталась наладить связи с «американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием … с целью продвижения интересов Российской Федерации».

После первого обвинения россиянке грозило 5 лет тюрьмы, теперь ей «светят» все десять.

Выяснилось также, что в 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. «Новоросии».

«Reuters»