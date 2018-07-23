Суд в России отправил дело украинца Граба на доработку

В России начался суд по сфабрикованному делу против похищенного украинца Гриба. Суд вернул «дело» на доработку прокурору.

Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело украинского политзаключенного в России Павла Гриба, которого обвиняют в «пособничестве терроризму», на доработку. Об этом сообщает российское издание «ТАСС».

«Определением суда дело возвращено прокурору», – зачитал судья решение.

Защита украинца ходатайствовала о «возвращении уголовного дела на доследование в связи с процессуальной ошибкой».

Один из судей во время заседания обратил внимание, что в обвинительном акте указана старая редакция статьи 205 УК РФ, по которой обвиняют Павла. Статья предусматривает восемь лет тюремного заключения, но уже не действует, передает «Громадське радіо».

Прокурор заявил, что это ошибка, а он имеет в виду новую редакцию этой статьи, по которой обвиняемому грозит до 10 лет колонии. Из-за этого суд решает, возвращать ли обвинительный акт в прокуратуру.

Украинскому заключенному инкриминируют «склонение к теракту». По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса, с которым познакомился в 2013 году, склонял русскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.

Гриб не признает обвинений, на суде он общается на украинском.

1 июля Грибу исполнилось 20 лет.

Российский суд начал рассмотрение уголовного дела против Гриба 3 июля. Тогда сообщалось, что заседания будут закрытыми.

Однако позже стало известно, что судить украинца будут все же в открытом режиме.

Гриб исчез 24 августа в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где «законно» оформили арест.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В РФ отвечали, что у Гриба нет проблем со здоровьем.

«ТАСС»