Украинские пленные в ОРДЛО подвергались пыткам и изнасилованиям, – вице-спикер Геращенко

Все прошедшие через плен в российских оккупационных анклавах ОРДЛО проходят медико-психологическую реабилитацию из-за травм и травматических синдромов.

У всех украинцев, которых освободили из плена боевиков на Донбассе, обнаружены травмы головы, часть жалуется, что их изнасиловали. Об этом в интервью «Украинской Правде» рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«У меня есть справка от врачей – у всех освобожденных были черепно-мозговые травмы. Их пытали, били по голове. Двенадцать признались в сексуальных изнасилованиях», – сообщила она.

По словам Геращенко, после освобождения бывшие пленники проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб.

«Не только потому, что их в чем-то подозревают. Нет. На самом деле, именно из этих разговоров мы по крупицам собираем информацию, кого еще могут держать боевики», – отмечает она.

Геращенко рассказала, что все украинцы возвращаются с «серьезным травматическим синдромом», поэтому проходят психологическую реабилитацию.

«Плен – страшное испытание. Первый глоток свободы также не просто дается. Именно поэтому я считаю важным создание Министерства ветеранов. Эта проблема касается не только заложников, но и ребят, которые прошли войну, видели смерть, убивали врага»ЙФ, – говорит вице– спикер.

«Украинская Правда»