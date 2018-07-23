В США создали специальную группу для борьбы с российскими хакерами

В ответ на исходящие от России киберугрозы АНБ США создало специальную группу которая будет противодействовать российским хакерам.

Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасонэ заявил о создании специального подразделения для борьбы с российскими угрозами в киберпространстве. Об этом Накасонэ рассказал на ежегодном форуме по вопросам безопасности в Аспене, сообщает «Bloomberg».

«Россия имеет большие возможности, на которые мы, безусловно, будем отвечать. Я создал российскую группу – Russia Small Group. Это соответствует тому, что разведывательное сообщество делало после 2016 года, 2017 года», – сказал Накасонэ.

Генерал Накасонэ является директором АНБ и одновременно возглавляет так называемое киберкомандование – подразделение вооруженных сил США, которое занимается военными кибероперациями.

Накасонэ так описал стратегическое взаимодействие с Россией и Китаем: «противники, на которых мы должны сосредоточиться на раннем этапе и в будущем».

Напомним, 13 июля департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году

«Bloomberg»