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Новости

В США создали специальную группу для борьбы с российскими хакерами

«Bloomberg»
23 июля 2018

В ответ на исходящие от России киберугрозы АНБ США создало специальную группу которая будет противодействовать российским хакерам.

Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасонэ заявил о создании специального подразделения для борьбы с российскими угрозами в киберпространстве. Об этом Накасонэ рассказал на ежегодном форуме по вопросам безопасности в Аспене, сообщает «Bloomberg».

«Россия имеет большие возможности, на которые мы, безусловно, будем отвечать. Я создал российскую группу – Russia Small Group. Это соответствует тому, что разведывательное сообщество делало после 2016 года, 2017 года», – сказал Накасонэ.

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Генерал Накасонэ является директором АНБ и одновременно возглавляет так называемое киберкомандование – подразделение вооруженных сил США, которое занимается военными кибероперациями.

Накасонэ так описал стратегическое взаимодействие с Россией и Китаем: «противники, на которых мы должны сосредоточиться на раннем этапе и в будущем».

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Напомним, 13 июля департамент юстиции США выдвинул обвинения 12 сотрудникам военной разведки РФ за хакерскую деятельность во время президентской избирательной кампании в 2016 году

«Bloomberg»

Tags: кибератаки, кибербезопасность, Пол Накасонэ, российские хакеры, Россия, США, хакерские атаки, хакеры

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