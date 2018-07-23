Беларусь обогнала Россию по размеру реальных зарплат населения

Сравнение уровня доходов и покупательской способности населения Беларуси и России оказалось не в пользу последней, сказывается падение реальных доходов и уровня жизни.

Размер реальных зарплат в Беларуси по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в России. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные мониторинга Высшей школы экономики.

Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран).

При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы.

Российский уровень оплаты труда остается выше большинства стран СНГ — в 2017 году ее среднемесячный размер составил 1640 долларов по ППС. Единственным государством СНГ, обогнавшим Россию, стала Беларусь, где средняя зарплата по ППС в прошлом году достигла 1648 долларов.

Показатель Украины составляет 1073 доллара.

«РБК»