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Новости

Беларусь обогнала Россию по размеру реальных зарплат населения

«РБК»
23 июля 2018

Сравнение уровня доходов и покупательской способности населения Беларуси и России оказалось не в пользу последней, сказывается падение реальных доходов и уровня жизни.

Размер реальных зарплат в Беларуси по паритету покупательной способности превысил аналогичный показатель в России. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные мониторинга Высшей школы экономики.

Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран).

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При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы.

Сравнительные данные по доходам в разных странах.

Российский уровень оплаты труда остается выше большинства стран СНГ — в 2017 году ее среднемесячный размер составил 1640 долларов по ППС. Единственным государством СНГ, обогнавшим Россию, стала Беларусь, где средняя зарплата по ППС в прошлом году достигла 1648 долларов.

Украина – страна черных лебедей

Показатель Украины составляет 1073 доллара.

«РБК»

Tags: Беларусь, доходы, Россия, Украина

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