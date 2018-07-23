Украина – страна черных лебедей

Прогнозируемость никогда не была сильной чертой Украины. Грядущие президентские и парламентские выборы в Украине – не исключение. Все это таит в себе как новые возможности, так и катастрофические опасности.

Мы регулярно видим новые рейтинги и спорим о цифрах после запятой. Обсуждаем потенциальных новичков и возможную явку. Вспоминаем прошлую кампанию, когда будущий президент внезапно оттеснил иных претендентов в последние предвыборные месяцы, пишет на страницах «Украинской Правды» Павел Казарин.

Теоретически, мы и сейчас не застрахованы от неожиданностей. До выборов остается больше полугода. Треть избирателей не определилась с выбором. Фаворитов гонки отделяют друг от друга считанные проценты. Идеальное пространство для «черных лебедей».

Но главная интрига ждет нас не на избирательных участках. Вопрос в том, что будет после.

Ключевая проблема Украины в том, что у нас нет четко очерченных красных линий. Тех самых, которые не решится пересекать ни один политик. Каждый из них по степени непредсказуемости даст фору Дональду Трампу.

Примирение по московскому сценарию? Отказ от оккупированных территорий? Включение печатного станка? Коррупционный патриотизм? Цензура? Восстановление торговли с РФ? В партийных программах мы сможем найти самые невероятные сценарии.

Каждый украинский политик – это «черный лебедь». Его эксцентрику ничто не сдерживает. Партий не существует – они безмолвные приложения к лидерам. Институты слабы. Избиратель дезориентирован. А, значит, продать ему можно все, что угодно.

И все это наслаивается на хрупкость нынешнего статус-кво.

Последние четыре года Украина живет в пространстве самых серьезных вызовов за всю свою новейшую историю. Война не закончилась. Территории оккупированы. Москва не прекращает торпедировать украинскую государственность, а экономика стабилизирована лишь благодаря западным донорам.

Достаточно убрать несколько кирпичей из фундамента, чтобы вся конструкция дала крен.

Цена любой системной ошибки рискует оказаться невероятно высокой.

Нет ничего удивительного в том, что споры о политике по степени накала напоминают религиозные. По одну сторону баррикад – те, кто готов мириться с нынешней несовершенной прогнозируемостью. По другую – те, кто готов сделать новую ставку в украинском политическом казино.

Вдобавок, в обществе есть иллюзия о «рубильнике счастья». При помощи которого можно одномоментно изменить реальность. Разделить ее на стадии «до» и «после».

Когда все негоразды останутся за спиной, а впереди страну будут ждать десятилетия беззаботного процветания. В результате, рождается идеальное пространство для манипуляций.

Причем в этом желании одномоментного чуда украинцы не одиноки. Точно такой же запрос приводит к власти эксцентриков в самых разных странах мира. Разница лишь в том, что пока остальные страны рискуют экономикой, нашей ставкой может оказаться независимость.

Все могли бы изменить те самые «красные линии». Тот самый общий знаменатель под разнородными партийными программами.

Нужно просто признать очевидное. Войну на Донбассе нельзя закончить быстро – можно либо обороняться, либо капитулировать. Торговля с Россией – токсична, потому что увеличивает поле для политической коррупции. Любые монополии в экономике вредны.

Нужно жить по средствам. Упрощать порог входа в бизнес для граждан. Не приучать к халяве. Смягчать госрегулирование. Строить институты. Не делать страну и ее репутацию заложниками собственных амбиций.

Но в том и штука, что общего безусловного знаменателя у украинской политики не существует. В результате, выборы напоминают былинный камень. Налево пойдешь – экономику потеряешь. Направо – суверенитет. Прямо – время.

И в этой ситуации многим наблюдателям хочется выгулять белое пальто. Забраться на морально-этический пьедестал и оттуда демонстрировать собственную непричастность. Но так не получится.

Любые выборы – это пространство трудного выбора. Чаще всего – меньшего зла. Отказ от похода на избирательный участок – это всего лишь согласие с выбором, который делают другие. Кастрация собственной субъектности.

Вы можете не брать на себя ответственность за страну.

Но это не значит, что она на вас не ляжет.

Павел Казарин, «Украинская Правда»