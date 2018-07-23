В России подтвердили информацию об аресте конструктора «Роскосмоса» Кудрявцева

В деле о «госизмене» сотрудника «Роскосмоса» Лапыгин появился новый фигурант. Ранее выступивший в защиту своего коллеги Кудрявцев был арестован и помещен в «Лефортово».

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш 74-летнего Виктора Кудрявцева. Об этом сообщает российское информагентство «ТАСС »

«С ним сейчас проводятся следственные действия», – заявил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко. Других подробностей он не привел.

Как известно, сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Владимир Кудрявцев доставлен в московский следственный изолятор «Лефортово». 20 июля в этом институте сотрудники ФСБ провели обыски по делу, связанному с возможной утечкой за рубеж информации о российском гиперзвуковом оружии. Еще 10 человек, по данным издания «КоммерсантЪ», проверяются на предмет сотрудничества с западными спецслужбами.

Кудрявцев входил в число тех, кто подписал открытое письмо Владимиру Путину в поддержку ранее обвиненного в госизмене сотрудника ЦНИИМаш Владимира Лапыгина, сообщает «Медиазона». Лапыгин – лауреат премии правительства России, кандидат технических наук и заместитель начальника одного из центров ЦНИИмаш.

После обысков в Королеве и в московском офисе Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) стало известно, что один из руководителей этой корпорации Дмитрий Пайсон ушел со своего поста. Он, по данным пресс-службы Роскосмоса, проходит по делу как свидетель. Накануне в его офисе на Бережковской набережной в Москве прошли обыски в рамках уголовного дела о госизмене, но сам Пайсон пока не арестован, хотя и написал заявление об увольнении с начала августа.

«ТАСС»