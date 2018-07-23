За что Вас могут убить в России?

В современной России за борьбу против созданной системы теперь не только сажают по грубо сфабрикованным делам, но могут и убить. А в группы риска попадают очень многие граждански и политические активисты, журналисты и многие другие граждане.

Репрессивная машина Кремля не ограничивается только лишь награждением социально и политически активных граждан выступающих против уродливых проявлений политики российской преступной власти и экономики коррупционной ренты. В России за подобную деятельность могут и «отвезти ночью в лес, в багажнике в разных пакетах». Об этом на страницах «Радио Свобода» пишет живущая в США российская журналистка Ксения Кириллова:

Полтора года назад я написала статью «За что вас могут посадить?», пытаясь выделить примерные виды деятельности, за которые в современной России могут грозить репрессии и уголовные дела. С тех пор ситуация существенно изменилась, и не в лучшую сторону.

Убийства журналистов и бывшего депутата Государственной думы в Украине, покушение на Аркадия Бабченко, появление так и не подтвержденного до конца «списка 47» ставит новые вопросы: кто и по какому принципу выбирает новых жертв, какие граждане находятся в группе особого риска как в России, так и за рубежом?

С одной стороны, понять логику убийц довольно сложно, поскольку, судя по всему, эти убийства могут осуществляться на разных уровнях, в зависимости от «уровня» цели. С этой точкой зрения согласен и бывший российский парламентарий Илья Пономарев. Поэтому, учитывая множество акторов и хаотический характер репрессий, любая классификация имеет условный характер и неспособна учесть все возможные риски. Попробуем выделить лишь самые яркие группы тех, кто находится в опасности, и спрогнозировать, какого рода люди могут желать их смерти.

Детальная работа по «международной» тематике также относится к разделу опасных, поскольку в большинстве международных провокаций России, будь то наличие российских военных на территории суверенного государства или хакерские атаки против иностранного правительства, невозможно обвинить вороватого губернатора или нерадивого чиновника. Подобного рода вещи могут происходить только по приказу или с ведома самого Владимира Путина, а значит, ваши расследования угрожают лично ему.

Подчеркну: перечисленное вовсе не означает, что вам следует прекратить заниматься вашей деятельностью. Более того, ее продолжение может быть порой единственным нравственно верным выбором. Однако такой выбор должен быть осознанным, и, если вы проживаете в цивилизованной стране, возможно, следует оповестить власти этой страны о вашей ситуации.

1. Вы – «перебежчик», притом не только бывший сотрудник спецслужб, но и человек, работавший какое-то время в государственной системе, в системе пропаганды или вращавшийся в сфере бизнеса и финансов на высоком уровне, словом, человек, способный обладать опасной для Кремля информацией. Здесь, как говорится, комментарии излишни. Можно добавить лишь, что вам даже не обязательно заниматься активной деятельностью по критике Кремля – одного подозрения российских спецслужб, что вы собираетесь перейти на другую сторону, может быть достаточно. Если же факт вашего «дезертирства» уже известен, убийцы всячески пытаются показать, что их месть способна настичь «предателя» даже спустя годы.

2. Вы – известный журналист, блогер или общественный активист, жестко критикующий внешнюю политику России и лично Владимира Путина. В этом случае риск того, что вас решат устранить, достаточно высок и прямо пропорционален двум обстоятельствам: уровню вашей популярности и категоричности ваших формулировок. При этом на вероятность и способ такой расправы могут влиять несколько дополнительных факторов:

• Те, кто принимает решение о расправе над вами, скорее всего, будут решать и сопутствующие задачи. Скорее всего, это будет устрашение остальных, которое становится наиболее вероятным в разгар народного недовольства, протестных акций или вскрытия каких-то серьезных компрометирующих материалов. Сюда же относится цель дестабилизации страны в целом – разумеется, если вы живете не в России, а, к примеру, в Украине. Просчитать все эти причины практически невозможно.

• На степень риска существенно влияет место жительства. Если вы находитесь в Европе или в США, риски существенно снижаются, тогда как в Украине единственной надеждой остается лишь профессионализм местных спецслужб. Если вы находитесь в России, существует вероятность, что заказчики расправы могут «ограничиться» избиением, представив покушение в виде нападения обычных бандитов, и в этом случае существует хотя бы небольшой шанс остаться в живых. Однако слишком уповать на него не стоит, и лучше все же заранее подумать о мерах безопасности.

В том случае, если вы – публичная личность, чье имя уже подвергалось публичной травле в российских СМИ, внесению в списки «нацпредателей» и «пятой колонны», не стоит исключать возможность и спонтанного нападения радикалов, вдохновленных насаждаемой пропагандой ненавистью. Риск избиения здесь несколько выше, чем убийства, однако это также не повод не воспринимать угрозу серьезно.

3. Вы – серьезный журналист-расследователь, который занимается разоблачением связей российских или зарубежных политиков с русской мафией, сбором доказательств международных преступлений России, выявлением офшорных счетов и так далее. Даже если вы не оказываете существенного влияния на общественное мнение, не так популярны и не слишком резки в формулировках, вы также находитесь в зоне повышенного риска, который прямо пропорционален тому, какое влияние оказывает ваша работа на объекты ваших расследований.

4. Вы – борец с коррупцией более низкого уровня, затрагивающего в основном интересы региональных и местных властей или отдельных правительственных чиновников. Парадоксально, но даже на фоне растущих репрессий у этой категории людей появился шанс не только остаться в безопасности, но даже успешно продолжать свою деятельность. В последние годы власть, несмотря на собственную коррумпированность, смогла использовать тему борьбы с коррупцией для укрепления своего авторитета, и даже многие организации и отдельные лица, действующие по прямому указанию или при поддержке Кремля, поднимают подчас антикоррупционные вопросы.

Кремлю выгодно держать в страхе чиновников и губернаторов, ради чего периодически проводятся «чистки» или делается информационный вброс о возможности таковых – и именно с использованием антикоррупционной тематики. Таким образом, вы неожиданно можете даже «попасть в струю». Однако сильно обнадеживаться здесь не стоит: если вы действительно честный и непредвзятый расследователь, и не выполняете заказы одной из «башен» Кремля против другой «башни», все равно сохраняется риск того, что вы можете перейти кому-то дорогу настолько сильно, что эти люди захотят свести с вами счеты.

Можно сделать один вывод: быть оппозиционером или просто честным журналистом в России опасно, и порой эта опасность может настигнуть людей даже за пределами страны.

Ксения Кириллова, «Радио Свобода»