Цимбалюк: Референдум? Можем повторить!!!

В России заявили о том, что хотят провести референдум на оккупированом Донбассе с целью определить статус региона. Но истинная цель — заставить мир забыть о российской агрессии против Украины.
Новый «референдум» на оккупированных территориях как очередная попытка заставить мир забыть о российском вторжении. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.
Единственный вопрос для такого голосования: согласны ли вы с тезисом, что Кремль создал на захваченных территориях русский мир, бессмысленный и беспощадный?
И два варианта ответа:
«Да», поддерживаю
«Нет», поддерживаю.
Провал «хлебного перемирия». Когда Россия пойдет в наступление на Донбассе?
И только так, и никак иначе!
Роман Цимбалюк, «УНИАН»