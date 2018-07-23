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Политика

Цимбалюк: Референдум? Можем повторить!!!

Роман Цимбалюк, «УНИАН»
23 июля 2018

В России заявили о том, что хотят провести референдум на оккупированом Донбассе с целью определить статус региона. Но истинная цель — заставить мир забыть о российской агрессии против Украины.

Новый «референдум» на оккупированных территориях как очередная попытка заставить мир забыть о российском вторжении. Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Единственный вопрос для такого голосования: согласны ли вы с тезисом, что Кремль создал на захваченных территориях русский мир, бессмысленный и беспощадный?
И два варианта ответа:

«Да», поддерживаю

«Нет», поддерживаю.

Провал «хлебного перемирия». Когда Россия пойдет в наступление на Донбассе?

И только так, и никак иначе!

Роман Цимбалюк, «УНИАН»

Tags: Владимир Путин, Дональд Трамп, донбасс, Референдум, Роман Цимбалюк, Россия, Украина

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