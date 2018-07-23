«Православный Антимайдан». Московский патриархат продолжает вредить автокефалии Украины

С приближением даты возможного объявления томоса об автокефалии украинской православной церкви, вредительская деятельность московского патриархата приобретает все более изощренные, но не менее острые формы.

Экзархат РПЦ в Украине (УПЦ МП) пытаясь оправдать в глазах своих «старших товарищей из Москвы» нежелания большинства прихожан УПЦ МП из регионов, с глаз которых спала пелена «русского мира» после 4-ых лет российской военной агрессии против Украины, участвовать в пропагандистском шоу под названием «Крестный ход от Новинского» или «Победобесие 2.0», а также срыв плана по созданию «безпрецендентной массовки» под это шествие, запускает фейки, что украинская власть препятствует выезду желающих, угрожает перевозчикам, блокирует выезды и т. д., пишет редакция Центра религиозных исследований по вопросам становления «Українська Помісна Православна Церква» Киевского патриархата на своей странице в Facebook.

Здесь стоит отметить, что на позицию прихожан экзархата РПЦ в Украине, несмотря на российскую пропаганду в самих храмах от священников и разнообразное противодействие со стороны Москвы, влияет информация о скором и неминуем предоставлении Фанаром Томоса об автокефалии УППЦ, что приведет к огромному оттоку верующих из Московского патриархата.

"Православный Антимайдан" от УПЦ МП.Экзархат РПЦ в Украине (УПЦ МП) пытаясь оправдать в глазах своих "старших… Опубліковано Українська Помісна Православна Церква Неділя, 22 липня 2018 р.

По имеющейся информации, для того чтобы исправить катастрофическую ситуацию с массовкой, спонсоры «Крестного хода» дали координаторам на местах указания рекрутировать на поездку уже не только прихожан УПЦ МП, а всех желающих за деньги. Так что, можно только себе представить категории «истинно верующих», которых свезут в Киев.

Поэтому, перед глазами, почему-то сразу всплывают картинки «Антимайдана», где кстати нынешние спонсоры в его организации играли туже роль, что и сейчас.

«Українська Помісна Православна Церква»