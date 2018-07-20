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Новости

В Украине начали выпуск оружия уничтожающего врага в укрытиях

«Укроборонпром»
20 июля 2018

В Украина начато производство реактивных пехотных огнеметов способных уничтожать противника в мощных укрытиях. Оружие удачно прошло все испытания и принимается на вооружение.

Государственный концерн «Укроборонпром» наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По ее информации, оружие уже удачно прошло испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения.

Отмечается, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью и уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

Снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва.

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«Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра», – говорится в сообщении.

«Укроборонпром»

Tags: вооружение, Украина, Укроборонпром

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