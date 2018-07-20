В Украине начали выпуск оружия уничтожающего врага в укрытиях

В Украина начато производство реактивных пехотных огнеметов способных уничтожать противника в мощных укрытиях. Оружие удачно прошло все испытания и принимается на вооружение.
Государственный концерн «Укроборонпром» наладил серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16, которые уничтожают противника даже за мощными укрытиями. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
По ее информации, оружие уже удачно прошло испытания и в ближайшее время усилит военные подразделения.
Отмечается, что огнемет оснащен реактивной гранатой со специальной термобарической смесью и уничтожает противника благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.
Снаряды также называются боеприпасами объемного взрыва.
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«Это переносное оружие способно уничтожать живую силу противника даже за мощными укрытиями, а также легкобронированную технику, на расстоянии около одного километра», – говорится в сообщении.