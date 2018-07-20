Трамп: Я буду худшим из врагов Путина, если отношения США и России не наладятся

Президент США Трамп настроен на нормализацию отношений между США и Россией. В тоже время он пообещал, что будет самым худшим из врагов Путина, если отношения не наладятся.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может стать худшим врагом Владимира Путина «из всех, которые у него когда-либо были», если отношения между США и Россией не наладятся. Об этом глава Белого дома сказал в интервью «CNBC».

Трамп отметил, что хорошие отношения с Путиным и РФ – «это хорошо, а не плохо».

«Но если это не сработает, я буду худшим из врагов, которые у него когда-либо были», – подчеркнул американский президент.

Он заявил, что ведет себя «жестче» в отношениях с Кремлем, чем любой другой президент США за «долгие, долгие годы».

Кроме этого, Трамп напомнил свои недавние действия относительно Москвы: депортация 60 дипломатов РФ и санкции против российских граждан и компаний, которых США подозревают в содействии внешней политике РФ.

«Посмотрите на все, что я сделал», – похвастался он, сравнивая свою политику с действиями предшественника Барака Обамы.

Трамп в очередной раз обвинил Обаму в мягком отношении к РФ: «Он был полным слабаком, марионеткой России».

Во время встречи с президентом РФ президент США Дональд Трамп не признал незаконную аннексию Крыма. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом в Хельсинки.

«Позиция президента Трампа по Крыму известна. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации», – отметил Путин.

«У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в полном соответствии с международным правом … Для нас, для РФ, этот вопрос закрыт. Все», – добавил он.

Заметим, сам президент США во время общения с прессой ни разу не упомянул о крымском вопросе.

Напомним, на саммите НАТО Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о возможности или невозможности признания аннексии Крыма, но возложил ответственность за аннексию на своего предшественника Барака Обаму.

«CNBC»