Девочка тамбовских братков. Что связывает Трампа, Бутину, Торшина и российский криминал

15 июля в США была арестована Мария Бутина, помощница зампреда Центробанка России и экс-сенатора Александра Торшина. В среду Большое жюри присяжных предъявило ей обвинение в сговоре и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации (до 10 лет тюрьмы).

Как следует из предъявленного обвинения ФБР, она и Торшин получили одобрение представителя «администрации президента России» на свой проект по налаживанию теневого канала связи между Кремлем и республиканцами. Установление контакта происходило через ассоциацию NRA, и, возможно, – это сейчас выясняют следователи – через нее Россия также финансировала кампанию Трампа, пишет на страницах «The Insider» Анастасия Кириленко.

Особенно увлекательным этот сюжет выглядит в свете того, что в процессе «установления контакта с республиканцами» Торшин чудом избежал ареста в Испании за отмывание денег Таганской преступной группировкой. От испанского следствия Thе Insider узнал много интересных подробностей о деятельности Торшина в Таганской ОПГ и предлагает читателям ознакомиться с самыми яркими эпизодами этой истории.

Хроника внедрения в команду Трампа

В ходе президентских выборов в США самым крупным донором серых денег (то есть средств неизвестного происхождения) стала ассоциация NRA (The National Rifle Association – Национальная стрелковая организация), потратившая $33 млн из средств «независимых пожертвований». Это втрое больше, чем в ходе предыдущей кампании, когда избирался Митт Ромни. Именно NRA стала главным инструментом сближения Торшина и Бутиной со штабом Трампа. Внедрение этой пары в NRA стало достаточно увлекательным сюжетом. Вот его краткая хронология.

В 2011 году юрист Клайн Престон познакомил Торшина с Дэвидом Кином, на тот момент главой NRA. В том же году Престон приезжал наблюдать за российскими парламентскими выборами и пришел к выводу, что они были абсолютно честными. В 2012 году, наоборот, Торшин приезжал наблюдать за американскими выборами и «нашел нарушения» – агитация слишком близко к избирательным участкам. Тогда же он навестил штаб-квартиру NRA в Вашингтоне:

В мае 2013 года Торшин посетил съезд NRA, где выступали будущие кандидаты в президенты от республиканцев – Рик Перри, Тед Круз и Рик Санторум. В том же году президент NRA Дэвид Кин прилетел на конференцию, организованную движением «Право на оружие», который возглавляла помощница Торшина Мария Бутина.

Большинство сведений о том, как Торшин устанавливал связь Кремля с республиканцами, строится именно на данных, полученных в ходе слежки за Бутиной. В свидетельстве под присягой в поддержку уголовного обвинения Бутиной, подписанном специальным агентом ФБР Кевином Хелсоном и опубликованном на сайте Минюста США, сказано, что его данные основываются на результатах проведенных обысков в двух помещениях, оперативной слежки, а также на изучении документов (в том числе электронных), обнаруженных в компьютере и смартфоне Бутиной.

В 2014 году Бутина привозит выступать в Москву Пола Эриксона, функционера NRA и Республиканской партии. 56-летний Эриксон станет бойфрендом 29-летней Бутиной и познакомит ее со многими другими важными республиканцами и членами NRA. Но, как отмечает ФБР, сожительство с Эриксоном для нее было скорее деловой необходимостью, так как, например, она предлагала некоему другому функционеру (имя ФБР не называет) переспать в обмен на позицию в организации (скорее всего, речь тоже об NRA). Также ФБР отмечает, что в одном из писем она жалуется на необходимость жить с Эриксоном и презрительно отзывается о нем.

Любопытно, что в этот период своей жизни Бутина еще позиционировала себя как активистку, борющуюся за легализацию оружия в России, и на этой почве много общалась с другими активистами и оппозиционерами. Навальный даже предлагал выдвинуть ее в Общественную палату (как и Бутина, Навальный выступает за свободное ношение оружия). Видимо, в связи с этим ее деятельность удостоилась внимания Администрации президента – замглавы Управления внутренней политики АП Тимур Прокопенко (как следует из его взломанной переписки) поручил Кристине Потупчик написать про Бутину разоблачительный пост.

В 2015 году Путин назначает Торшина зампредом Центробанка. В том же году Торшин финансировал приезд в Москву высокопоставленных представителей NRA, а также журналиста Fox News Дэвида Кларка, которые встретились с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Дмитрием Рогозиным, на тот момент вице-премьером. Официальным организатором была все та же организация «Право на оружие» Марии Бутиной.

В том же 2015 году Бутина поступила на магистерскую программу Американского университета в Вашингтоне. Как следует из перехваченной ФБР переписки между Бутиной и Эриксоном, поступление в магистратуру было лишь предлогом для получения студенческой визы. Из той же переписки следует, что Бутина постоянно обращалась к Эриксону с просьбой помочь ей в выполнении учебных заданий и ответах на экзаменационные вопросы. При этом на занятия она все же ходила.

24 марта 2015 года Бутина написала Эриксону письмо с темой «Познер номер два» (вероятно, намек на Владимира Познера, который, работая на Гостелерадио, доносил до американской аудитории советские представления о действительности). К письму был приложен файл с проектом. Оригинал документа был на русском языке, и Бутина пересылает перевод, выполненный Google, для экономии времени. По-видимому, сам проект предназначается кому-то, кто не владеет английским. Бутина спрашивает совета у американца перед тем, как отослать кому-то финальную версию.

В проекте говорится, что выборы в США, скорее всего, выиграют республиканцы, и что несмотря на то, что они известны традиционно агрессивной внешней политикой, особенно в отношении России, тем не менее выборы – хороший повод для диалога с целью добиться конструктивных отношений с Россией. Бутина указывает в этом письме, что она посещает мероприятия NRA. Что в США ее уже представляют собеседникам как «представителя неформальной дипломатии России». У Бутиной даже есть бюджет проекта – $125 тыс. за дальнейшее участие во всех конференциях республиканцев, которые состоятся до выборов.

В феврале 2016 года Бутина и Эриксон открывают совместную компанию Bridges, LLC. Журналистам Эриксон затем ответит, что компания была создана для оплаты магистратуры Бутиной в США, что звучит не слишком правдоподобно. Тогда же, в феврале, Торшин публикует твит:

В одном из писем Бутина отчитывалась, что получено одобрение представителя российской президентской администрации их «российско-американского проекта». «Все, что нам было нужно – одобрение Путина. Остальное легче», – отмечала она. Бутина даже начала готовить приезд самого Путина на следующий «молитвенный завтрак» в 2017 году. По ее словам, Торшин пригласил Путина на следующий завтрак, и Путин не сказал «нет». Бутина заявила условия, на которых Путин мог появиться: участие других глав государств, персональное приглашение от президента США. Организатор завтрака ответил ей, что в любом случае на 2017 год для нее зарезервировано 10 мест на завтраке.

«Все, что нам было нужно – одобрение Путина. Остальное легче»

В мае 2016 года Торшин надеялся встретиться с Трампом на ежегодном съезде NRA в Луисвилле, но ему удалось добиться встречи только с Дональдом Трампом-младшим. В одном из писем того периода Торшин писал, что ему удалось установить секретный канал общения между Кремлем и лидерами республиканцев посредством NRA.

9 июня 2016 года (по странному совпадению, в тот же день, когда происходила знаменитая встреча Весельницкой и сотрудников штаба Трампа), американский консервативный активист Рик Клей отправил письмо помощнику Трампа Рику Дирборну, обратившись от лица Торшина с просьбой о неофициальной встрече с Трампом, чтобы обсудить «общие христианские ценности». Темой письма была «связи с Кремлем»). Тогда штаб Трампа отказался от встречи.

Через месяц Бутиной все же удалось пообщаться с Трампом: в ходе либертарианского мероприятия FreedomFest в Лас-Вегасе она задала ему вопрос о снятии санкций против России (Трамп ответил, что при нем отношения с Путиным улучшатся):

В ноябре 2016 года Бутина уже нисколько не скрывала, что участвует в кампании Трампа, отвечая за связи с Россией – об этом она говорила, например, на костюмированной вечеринке в честь своего дня рождения, куда явилась в образе императрицы Александры Федоровны (в то время как ее сожитель Пол Эриксон, явившись на вечеринку, конечно, в образе Распутина, заявлял , что входит в переходную команду Трампа). Светлана Савранская, бывший преподаватель Бутиной в Американском университете, рассказала, что Бутина на занятиях неоднократно говорила о своей работе на команду Трампа.

В феврале 2017 года Торшин принял участие в молитвенном завтраке в Белом доме в составе русской делегации. По словам Бутиной, Торшин должен был встретиться с Трампом, но встреча была отменена в последний момент (вместо этого Торшин встретился с республиканскими конгрессменами Дейной Рорабейкером и Томом Мэсси). По версии Гленна Симпсона, руководителя Fusion GPS, встреча с Трампом не состоялась, так как кто-то из его советников обратил внимание на темные пятна в биографии Торшина (подробнее о мафиозных связях Торшина – ниже).

В июле 2018 года Бутина начала переводить свои средства на российские счета. Когда сотрудники ФБР пришли, чтобы арестовать ее, ее вещи уже были частично запакованы, а в квартире была найдена записка для арендодателя о том, что аренда квартиры будет окончена до 31 июля. Пока до конца не ясно, собиралась ли она возвращаться в Россию или же переезжать к Эриксону в Южную Дакоту.

Связи с российскими спецслужбами и олигархами

По данным ФБР, Бутина имела тесные связи с российскими спецслужбами. Во-первых, в ее документах нашли контактные данные четырех сотрудников ФСБ. Во-вторых, сотрудники ФБР в ходе слежки засвидетельствовали встречу Бутиной с сотрудником российских спецслужб, работавшим под прикрытием дипломата. Встреча происходила за несколько недель до его высылки из США в марте 2018 года (всего тогда из США было выслано 60 российских дипломатов – в ответ на отравление Скрипалей в Великобритании).

Сам Торшин в переписке сравнивал Бутину со шпионкой Анной Чапман – после того как о деятельности Бутиной появились первые публикации в американской прессе, – на что она ответила: «Интересно, что только наши либеральные СМИ перевели статью. <…> Возможно, это наши заступились за меня.» Торшин ответил, что, мол, чего еще ждать от либералов, на что Бутина заявила: «Важно другое, ясно, что есть указание нас не трогать. Я думаю, это хороший знак». Торшин: «Пока да, но если что-то изменится, мы гарантированно попадем в список агентов влияния». Бутина: «Я бы пока держалась в тени. Некоторое время. У тебя, наверное, проблемы из-за этой дурацкой утечки? Прости…»

Также ФБР обнаружило связи Бутиной с российскими олигархами – в частности, с миллиардером, не названным в отчете по имени, которого она называла «спонсором» и с которым переписывалась через личные сообщения в Twitter. Судя по описанию, речь идет о Глебе Фетисове, работавшем с Торшиным в одном комитете в Совете федерации и имеющем Twitter-аккаунт (ранее Фетисов уже был фигурантом одного из расследований The Insider). А за финансированием своей поездки в США она обращалась к другому российскому бизнесмену, имя которого не называется.

«Его называли крестным отцом». Как Торшин связан с Таганской ОПГ и ФСБ

В процессе расследования дела Бутиной ФБР запросила данные о Торшине у испанских правоохранительных органов. 21 августа 2013 года – когда операция по внедрению Бутиной в NRA еще только замышлялась – Торшин должен был прилететь на Майорку на день рождения к своему другу и соратнику Александру Романову. В отеле и в аэропорту его уже ждали испанские полицейские, чтобы арестовать по делу об отмывании денег Таганской преступной группировкой. Однако в последний момент Торшин передумал лететь. В испанской полиции уверены: Торшина предупредила российская прокуратура, которой испанцы посылали запросы о Торшине и Таганской ОПГ.

Романов же все-таки был задержан в декабре 2013 года и осужден на 3 года 9 месяцев за отмывание денег и подделку документов, а также приговорен к штрафу в €4,244 млн (с приговором Областного суда Балеарских островов, Испания, от 26 мая 2016 ознакомился The Insider). Его жена Наталья Виноградова была приговорена к 22 месяцам тюрьмы. Доказанным суд счел эпизод отмывания денег методом вложения их в покупку гостиницы Mar y Pins в Пальме-де-Майорке под видом фиктивного «займа». Гостиница в итоге была конфискована в пользу государства и продана на аукционе в 2017 году после вступления приговора в силу.

Романов познакомился с Торшиным еще в 1995 году, когда работал в Центробанке, – зампред Торшин был его начальником. Торшин заявляет, что его связывают только личные, но не деловые отношения с Романовым. Испанские следователи так не считают.

«По всей видимости, Романов используется как посредник между Торшиным и лидером криминальной организации «Таганская» Игорем Жирноклеевым», – говорится в одном из документов следствия в Испании, с которыми ознакомился The Insider. Всего следственных документов, где упоминается непосредственно Торшин, около десятка. Среди них – личная карточка Торшина, заведенная «Гражданской гвардией» (фото, телефон, принадлежность к ОПГ, связи). 12 страниц конкретизации обвинения непосредственно Торшину, файл расшифровки перехваченных телефонных разговоров самого Торшина с Романовым, либо между Романовым и другими фигурантами дела, где они обсуждают руководящие указания «Порфирьевича», а также документы, относящиеся к Таганской ОПГ и уголовному делу Александра Романова.

Из перехваченных разговоров Романова, с которыми ознакомился The Insider, становится ясно, кто руководил операциями. Романов называл Александра Торшина «Порфирьевичем», «шефом», «крестным». Последнее, впрочем, объясняется не его мафиозным статусом, а тем, что Торшин – крестный сына Романова. 19 марта 2013 года Романов заявляет местному менеджеру на Майорке Александру Александридису (также осужденному по его делу), что получил задание от «Порфирьевича» найти и купить подходящий отель. Александридис говорит, что Торшин является сенатором и не может купить отель на свое имя. Романов в ответ удивляется: «Есть же совершеннолетние дети, внуки». Они соглашаются, что имя Торшина нигде не должно фигурировать.

«Порфирьевич приедет через два месяца и хочет увидеть его лично», – заявляет Романов своему коллеге и просит его подготовить то, что есть на Майорке. В дальнейшем они обсуждают цену – €13 млн. Согласовав стоимость, Романов говорит Александридису, что «позвонил крестный, проявил интерес, но только если у отеля нет долгов». Когда отель был приобретен на фирму Романова и его жены Natali Mar y Pins, Романов заявляет в одном из телефонных разговорах, что все же займется некими «гарантиями для Порфирьевича» (из контекста непонятно, что имеется в виду, но, вероятно, планировался слепой траст над фирмой, который следователям не удалось найти).

Таганская ОПГ образовалась еще в конце 80-х годов и базировалась в центре Москвы, имея в своем распоряжении около сотни «штыков». Первоначальный капитал она сколотила на краже машин и поставке наркотиков, затем начала «крышевать» коммерсантов. В 2000-е годы основной деятельностью группировки стали рейдерские захваты.

Групировке удалось «отжать» такие предприятия, как «Кристалл», «ТПК Квант», «ЛБ Икальто» в Калининграде и универмаг «Москва». В ходе рейдерских захватов Романов даже был арестован в 2005 году в Москве, и в это время от имени группировки действовали другие люди. Романов был приговорен за мошенничество к трем годам тюрьмы, но очень быстро вышел по УДО. В 2010 уехал в Испанию, где создал несколько компаний, которые получали фиктивные займы – иначе говоря, отмывали деньги «таганских».

21 февраля 2013 года Романов сообщает «Порфирьевичу», что попытается передать через него записку, где будет указано, «куда переводить и как». Романов говорит, что «пока он не решит их общие проблемы, не успокоится». Испанское следствие предполагает, что речь идет о деньгах от захвата универмага «Москва» компанией «Афганец», бенефициарами которого были Романов (в итоге он перевел €1,6 млн, полученные от этой аферы, в Испанию), а также Григорий Рабинович и Игорь Жирноклеев – другие лидеры «таганских».

Как захватывали «Москву»

6 апреля 2011 года в здание универмага «Москва» на Ленинском проспекте вошла группа из 20 человек, вооруженная дубинками и травматическим оружием. Один из вошедших выстрелил несколько раз в потолок. До приезда наряда полиции в магазине завязалась драка между сотрудниками службы безопасности и пришедшими, после которой были госпитализированы три человека. Один из пришедших в магазин людей назвался управляющим компанией «Москва» и пояснил, что является новым руководителем универмага. Эта публичная часть истории стала частью долгой борьбы за универмаг, которую вела Таганская ОПГ. Торшин принял в ней самое активное участие.

На самом деле громкий эпизод со стрельбой 2011 года стал лишь частью многолетней борьбы за первый советский универмаг, открытый в 1963 году как экспериментальный магазин, где западные технологии розничной торговли внедрялись и адаптировались под советского потребителя. В 2000-е годы универмаг пережил несколько рейдерских захватов и переделов собственности.

Все началось в 2003 году с конфликта между гендиректором магазина Дмитрием Ульяницким и держателем 82,2% акций универмага Игорем Захаровым. Захаров тогда отправил Ульяницкого в отставку, однако последний с помощью суда смог вытеснить своих противников из универмага и снова занять свое кресло. В 2005 году фактическим владельцем 80% акций универмага стала компания GIGroup Григория Рабиновича, одного из лидеров Таганской ОПГ.

Изначально компанию привлекли в качестве инвестора для реконструкции универмага, и вскоре годовое собрание акционеров приняло решение внести в состав совета директоров «Москвы» самого Рабиновича, а также его представителей. В сентябре 2006-го Рабиновича объявили в федеральный розыск по уголовному делу о рейдерском захвате московского завода «Кристалл».

Как рассказывал Ульяницкий в интервью «Новой газете» в 2007 году, когда пришла пора платить по долгам универмага, денег у Рабиновича не оказалось. Владелец GIGroup потратил средства, предназначенные на реконструкцию, на закрытие старых долгов этой группы. Ульяницкий, владевший на тот момент 10% акций, выкупил допэмиссию компании и стал основным владельцем «Москвы», увеличив свою долю до 95%. В ответ на это Рабинович предпринял попытку силового захвата здания универмага. В октябре 2008-го правоохранительные органы провели обыски и выемку бухгалтерской документации в универмаге «Москва». Ульяницкий был задержан в аэропорту, откуда он пытался улететь за границу. По заявлению Рабиновича на Ульяницкого было возбуждено уголовное дело.

В октябре 2009-го возле своего дома был избит заместитель начальника юридического отдела универмага Андрей Бралюк: в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу и спустя несколько месяцев скончался. В августе того же года было совершено покушение на другого юрисконсультанта универмага Марину Ефремову: ее автомобиль обстреляли из огнестрельного оружия, но женщина чудом осталась жива.

В 2010 году настал период финальных судебных разбирательств Ульяницким и Таганской ОПГ. И тут-то псоледним помог Торшин.

4 марта 2011 года Александр Торшин обратился с письмом на официальном фирменном бланке первого вице-спикера Совета федерации в адрес генпрокурора Юрия Чайки с просьбой разобраться в этом конфликте. Чайка «разобрался», и прокуратура вынес решение против Ульяницкого. После чего Торшин – через своего представителя Александра Романова – начал вывод денег за рубеж. Схема эта, по данным испанского следствия, была отработана еще после захват завода «Кристалл»:

«Александр Торшин активно участвует в выведении денег из России в Испанию через Александра Романова. Для этого он разработал способ распределения денег от рейдерского захвата ликероводочного завода «Кристалл» в 2004—2005 годах. Более конкретно, в эти годы Александр Романов незаконно выводит 108,5 млн руб. (€ 2 715 млн) из этой компании через ТПК Квант».

По данным испанского следствия, распределение средств Романов согласовывал на личных встречах с Торшиным, а также двумя лидерами Таганской ОПГ – Григорием Рабиновичем и Игорем Жирноклеевым. Участвовал также банкир Илья Гаврилов. Причем Рабиновича ФБР подозревало в отмывании денег в США в пользу Япончика (Вячеслава Иванькова), позже убитого в Москве. Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова.

Выводы испанских следователей подтверждаются многочисленными документами, в том числе перехваченными телефонными переговорами и электронными письмами (имеются в распоряжении The Insider).

Из прослушек следует, например, что Романов сдавал захваченные помещения в Москве и часть доходов также переводил в Испанию. Так, в разговоре от 21 июня 2012 года (собеседник неизвестен) Романов возмущается, что ресторан «Елки-палки» платит «нерыночную цену». Он собирается поднять арендную плату в два раза или выгнать арендодателя, несмотря на их преимущественное право аренды, а если те не согласятся, то он обратится за помощью к «крестному».

Также из прослушек можно сделать вывод, что Торшин помогал группировке с контактами с силовиками. Так, например, по версии испанского следствия, после проведения рейдерского захвата «ЛБ Икалто» группа российских силовиков во главе с неким Антоном арестовала мужа владелицы компании Лилии Бастене вместе с группой чеченцев, так как те создавали проблемы для Таганской ОПГ. 20 июня 2013 года Романов позвонил Жирноклееву (одному из лидеров Таганской ОПГ) и спросил, «виделся ли он с Антоном» и удалось ли объявить в розыск чеченцев, которых отпустили под подписку о невыезде. Романов недоволен, поскольку считает, что могут начаться проблемы у «парней, которые их задерживали». Испанские следователи не знают, кем является упоминаемый Романовым Антон, который является контактом Торшина в силовых структурах России. Они подозревают, что это некий высокий чин ФСБ. Начальником Антона, судя по прослушкам, является некий Саша.

По версии The Insider, однако, Антон – это не кто иной как Антон Климов, начальник 24-го отдела 7-й ОРЧ УУР ГУ МВД РФ по Москве. По версии адвокатов потерпевшей стороны, рейдерский захват помогал осуществлять именно этот отдел. Начальником Антона Климова тогда и правда был «Саша» – глава управления уголовного розыска Александр Трушкин.

Связи Торшина МВД явно не ограничиваются. Так, например, экономист Сергей Алексашенко, один из непосредственных начальников Торшина в Центробанке в 90-е, заявлял, что Торшин имеет давние связи с ФСБ. В свою очередь, политик Владимир Милов заявил, что его с Торшиным в 1998 году познакомил руководитель секретариата Кириенко Виктор Ратников, и Торшин был одним из представителей кириенковского кадрового резерва. «Когда Кириенко был премьером, Торшин работал замруководителя аппарата правительства и представителем правительства в Госдуме. Когда Кириенко стал полпредом в Приволжском федеральном округе, он пристроил Торшина в Совет федерации от Марий Эл <…> Учитывая тесные связи Торшина и Кириенко, я практически не сомневаюсь, что все, чем Торшин занимался в США под прикрытием „оружейной“ темы, тесно координировалось с Кириенко».

После приговора Романову и его сообщникам в 2013 году деятельность «Таганской» в Испании не прекратилось. Так, в июне 2016 года Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Испании провела 8 арестов по делу группировки, которая, в частности, перевозила кэш в чемоданах из Андорры.

Испания остается популярной страной для российского криминала – во всяком случае, оставалась до последнего времени. Например, как ранее писал The Insider, в 2015 году, по данным местной полиции, в отеле Mar y Pins – том самом, через которуый Романов и Торшин отмывали деньги «таганских» – прошла сходка «воров в законе» (вероятно, по случаю дня рождения Евгения Двоскина, разыскиваемого в разных странах за отмывание денег, а в 2015 году занявшегося банковской деятельностью в Крыму).

Анастасия Кириленко, «The Insider»