Украинский омбудсмен Денисова призывает мир потребовать от Путина освобождения политузников

Денисова просит международные правозащитные организации потребовать от Путина освободения украинских полиузников находящихся в российских тюрьмах.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призывает международных правозащитников обратиться к президенту РФ с требованием срочно освободить Олега Сенцова и всех узников Кремля. Об этом она написала в Facebook после разговора с адвокатом Сенцова, который рассказал об ухудшении самочувствия политзаключенного.

«Поговорила с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. Он сообщил, что состояние здоровья Олега значительно ухудшилось. Он практически не ориентируется в датах и ​​переспрашивает адвоката, какой сегодня день», – написала Денисова.

Щойно поговорила із адвокатом Олега Сенцова Дмитром Дінзе. Він повідомив, що стан здоров’я Олега значно погіршився…. Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 19 липня 2018 р.

Она добавила, что у Сенцова был второй кризис, но он не может назвать точную его дату или на какой день после встречи с сестрой он произошел.

«Олега вывозили из колонии в больницу Лабытнанги, где врачи собирались кормить его принудительно. Что значит, по словам адвоката, заливать энтерально большие стаканы питательной смеси. Олег отказался, но пошел с ними на компромисс и теперь принимает, как говорит адвокат со слов Олега, 3-4 ложки питательной смеси в день. У него ухудшилось здоровье, и ослабла сердечная мышца», – написала омбудсмен.

Она добавила, что также обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну, генсекретарю Совета Европы Турбьерну Янгланду, комиссару СЕ по правам человека Дуне Миятович с просьбой организовать визит их представителей в колонию, где содержится Сенцов, для проверки этой информации.

С 16 мая Олег Сенцов объявил голодовку с требованием к властям РФ отпустить всех удерживаемых украинцев.

5 июля двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан встретилась с ним в российской колонии.

После встречи Каплан сообщила, что Сенцов «похудел и сильно постарел».

Как сообщает адвокат, у краинский политзаключенный Олег Сенцов упрекнул власти Украины и лично омбудсмена Людмилу Денисову за то, что они «закончили активную кампанию поддержки украинских политзаключенных».

Об этом журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк сообщил в Facebook со ссылкой на российского адвоката Дмитрия Динзе.

По словам журналиста, в четверг Динзе посетил Сенцова в колонии Лабытнанги.

«Сенцов выразил недоумение, почему закончилась активная кампания поддержки украинских политзаключенных со стороны Украины и уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой», — передает Наумлюк слова адвоката.

Олег СенцовАдвокат Дмитрий Динзе посетил сегодня Олега Сенцова в колонии Лабытнанги."Он выглядит еще хуже, чем в… Опубліковано Anton Naumlyuk Четвер, 19 липня 2018 р.

«Сенцов считает, что украинская сторона должна активнее продавливать ситуацию с освобождением остальных политзаключенных», – процитировал он Динзе.

Журналист рассказал, что Сенцов выглядит «еще хуже, чем в прошлый раз», но прекращать голодовку не собирается.

«Очень бледный. Ходит сам. Около недели назад у него был второй кризис по здоровью. Стало плохо и его хотели госпитализировать для того, чтобы поставить на полноценное принудительное кормление, чтобы вливать больше смеси. Он отказался, и его оставили в колонии с условием, что смесь он будет принимать сам под присмотром врача. Принимает в день по две ложки», – говорит Наумлюк.

По его словам, содержится украинец в палате, из голодовки выходить не собирается. Говорит: «Сколько меня хватит, столько и протяну».

«Украинско-Российское обозрение»