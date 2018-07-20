США обеспокоены возможной утечкой секретной информации ОБСЕ в Украине

Накануне стало известно, что ряд секретных документов СММ ОБСЕ вероятней всего оказались в руках российских спецслужб. В самом ОБСЕ ведутся поиски шпионов осуществивших данную утечку.

Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о возможном вмешательстве ФСБ России в работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан, передает «Радио Свобода».

«США разделяют вашу обеспокоенность последними сообщениями в прессе о том, что российская разведка получила важную информацию о вашей миссии.

Мы призываем вас полностью расследовать такие утверждения и принимать все необходимые меры для защиты миссии от любых внешних попыток поставить под сомнение ее объективность», – подчеркнул он.

МИД Украины также выразило обеспокоенность в связи с сообщениями об угрозе безопасности членам СММ ОБСЕ в Украине из-за вероятного вмешательства спецслужб России в работу миссии.

МИД решительно «осуждает продолжение Россией целенаправленной политики агрессии против Украины, в том числе из-за подрыва авторитета СММ».

Ранее немецкие СМИ провели расследование и выяснили, что внутренние документы наблюдателей ОБСЕ в Украине попали в руки Федеральной службы безопасности России.

Отмечается, что речь идет о внутренних отчетах миссии о событиях на оккупированных территориях Донбасса, а также о данных о коммуникации первого заместителя главы СММ Александра Хуга.

Также среди документов – мини-досье на членов миссии. В частности, описаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся, и тому подобное.

В тоже время первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что миссия не собирала персональную и финансовую информацию о своих сотрудниках. Именно такие данные, как говорится в расследовании ARD, попали в руки Федеральной службы безопасности России. Об этом он сказал в комментарии «Громадському».

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не собирает информацию о ее сотрудниках. Для нас вопрос приватности и безопасности нашего персонала является очень серьезным.

Мы также уважаем основополагающие права на приватность наших сотрудников и не мониторим, наблюдаем или внимательно исследуем частную жизнь наших сотрудников», – подчеркнул он.

«Мы сообщили журналистам ARD о том, что нам нужно больше деталей относительно этого случая. ОБСЕ как организация располагает очень решительными мерами и процедурами для таких ситуаций.

И наши системы безопасности, включая те, что связаны с информационной, постоянно проверяются», – добавил Хуг.

Согласно исследованию, документы, возможно, были направлены российским агентам одним из сотрудников миссии ОБСЕ.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ пообещали разобраться с обстоятельствами вероятной утечки информации.

«Радио Свобода»