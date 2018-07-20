СБУ вызвала на допрос подозреваемого в организации покушения на Бабченко

Речь идет о Пивоварнике, подозреваемом в организации покушения на журналиста Бабченко, фамилию которого назвал задержанный в Украине непосредственный организатор покушения Герман.

Служба безопасности Украины вызвала на допрос подозреваемого в организации покушения на убийство журналиста Аркадия Бабченко Вячеслава Пивоварника. Об этом говорится в объявлении в издании «Урядовый кур’єр».

Отмечается, что Пивоварник должен явиться на допрос к следователю ОВД ГСУ СБУ М. Саенко 24 июля в 10.00, в качестве подозреваемого по делу № 22018000000000119 по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Ранее сообщалось, что суд продлил срок досудебного расследования дела об организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: «убийство» инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали Германа, который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что «убийство произошло».

Организатором «убийства» Бабченко назвали Бориса Германа, который также проходит в качестве обвиняемого по другим уголовным делам.

31 мая суд избрал для него меру пресечения в виде ареста. Тогда Герман и назвал заказчика из фонда Путина, то есть Пивоварника.

Позже Служба безопасности Украины обнародовала фрагменты разговоров организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа с другими организаторами Вячеславом Пивоварник и неизвестным свидетелем.

«Урядовый кур’єр»