МИД России использует запрещенный в стране Telegram

Несмотря на на попытки блокировки мессенджера Telegram «Роскомнадзором» и полный запрет к его использованию, российские государственные структуры активно используют его в своей работе. В частности, Telegram используется российским внешнеполитическим ведомством.

Министерство иностранных дел России пользуется запрещенным в государстве Telegram, заявляя, что «блокирование распространяется на сам мессенджер, но не на работу в нем». Об этом в интервью изданию «КоммерсантЪ» заявила представительница ведомства Мария Захарова.

«Я не вижу тут противоречия. Решение суда было о чем?.. О блокировке самой платформы, но не каналов», – сказала Захарова.

По ее словам, МИД консультировался по этому поводу с Роскомнадзором и получил «получили все необходимые разъяснения на этот счет». Поэтому и существует официальный канал МИД РФ в Telegram.

«На работу в самом Telegram запрет не распространяется», – утверждает пресс-секретарь министерства.

В то же время, Захарова рассказала, что лично «перестала пользоваться этим мессенджером, просто потому что он стал работать со сбоями».

Она допускает, что ведомство по таким же причинам может уйти из Telegram.

«КоммерсантЪ»