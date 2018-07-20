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Новости

МИД России использует запрещенный в стране Telegram

«КоммерсантЪ»
20 июля 2018

Несмотря на на попытки блокировки мессенджера Telegram «Роскомнадзором» и полный запрет к его использованию, российские государственные структуры активно используют его в своей работе. В частности, Telegram используется российским внешнеполитическим ведомством.

Министерство иностранных дел России пользуется запрещенным в государстве Telegram, заявляя, что «блокирование распространяется на сам мессенджер, но не на работу в нем». Об этом в интервью изданию «КоммерсантЪ» заявила представительница ведомства Мария Захарова.

«Я не вижу тут противоречия. Решение суда было о чем?.. О блокировке самой платформы, но не каналов», – сказала Захарова.

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По ее словам, МИД консультировался по этому поводу с Роскомнадзором и получил «получили все необходимые разъяснения на этот счет». Поэтому и существует официальный канал МИД РФ в Telegram.

«На работу в самом Telegram запрет не распространяется», – утверждает пресс-секретарь министерства.

В то же время, Захарова рассказала, что лично «перестала пользоваться этим мессенджером, просто потому что он стал работать со сбоями».

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Она допускает, что ведомство по таким же причинам может уйти из Telegram.

«КоммерсантЪ»

Tags: Telegram, Мария Захарова, мид рф, Роскомнадзор, Россия

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