У россиян остается тяжкое впечатление от общения со «спасенными от бандеровцев» крымчанами. Крымчане сравнивают оказавшийся в «родной гавани» оккупированный полуостров с материковой Украиной.

Навеяно двухчасовым общением с одним крымским таксистом. Итак, тезисы: полиция в Крыму приняла три присяги и продолжает брать взятки. Об этом сообщает российский сайт «Urod.Ru».

Мост – не нужен, толку нет.

Трасса «Таврида» – не нужна.

У Украины теперь безвиз и можно грести деньги лопатой. В день заработаешь не меньше 50 долларов, если меньше – работодателя посадят в тюрьму.

А вот когда он (таксист) работал в Москве – там то было настоящее скотство (без расшифровки).

Народ в Севастополе был бы рад базе НАТО, так как можно было бы деньги на иностранцах грести.

Из Крыма за рубеж не поехать теперь – по российскому загранпаспорту никуда не пускают.

Коммуналка на Украине в четыре раза дешевле, чем в Крыму, несмотря на повышение. При этом 75 проц. оплачивает государство. И т.д., и т.п.

Этот концентрат был рассказан таксистом в течение 2 часов и довольно спокойно излагался.

Но ощущение у приезжих россиян оставляет тяжкое.

«Urod.Ru»