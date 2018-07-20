Украинская группа «Бумбокс» провела концерт в поддержку Сенцова на границе с Крымом

Концерт и акция протеста в поддержку Сенцова состоялись на административной границе с оккупированным Крымом на пункте пропуска «Каланчак».

19 июля группа «Бумбокс» провела ненасильственную акцию протеста с требованием освободить всех украинских политзаключенных, сыграв концерт на границе с аннексированным Крымом на пункте пропуска «Каланчак» в Херсонской области. Об этом сообщает «Громадське».

«Не будет никаких пафосных слов, мы просто сделаем это», – заявил перед концертом лидер группы Андрей Хлывнюк.

«Бумбокс» зіграв годинний безкоштовний концерт на межі з анексованим Кримом — так учасники гурту вимагали звільнити українських політв’язнів pic.twitter.com/cvXKgAgUEQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) July 19, 2018

«Бумбокс» сыграл бесплатный часовой сет. Концерт планировался перед пустым полем, но послушать группу приехали около 400 человек. Все зрители стояли вдоль сцены», – говорится в сообщении.

Безопасность контролировали представители полиции.

Концерт и съемка прошли в рамках совместной с Белорусским Свободным театром работы над документальным фильмом «Return Ticket».

Лента имеет целью привлечь внимание мирового сообщества к проблеме незаконной оккупации части территорий нашего государства, к нарушению прав человека (в частности крымскотатарского народа, временно перемещенных лиц) и политических заключенных кремлевского режима.

Фильм будет снят при поддержке Международной ассоциации журналистов (IFJ).

Ранее на киевском фестивале Atlas Weeekend 7 июля солист группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк напомнил о незаконно осужденном в РФ режиссере Олеге Сенцове, который в мае объявил голодовку с требованием к властям России отпустить всех удерживаемых украинцев. Об этом сообщает «Крым.Реалии».

Хлывнюк напомнил, что на тот момент Сенцов голодал уже 55 дней и попросил рассказать об этом тем, кто не знает о процессе.

Во время выступления группы на сцене показывали фото политзаключенного.

В ответ, украинский режиссер, политзаключенный Олег Сенцов, который в мае объявил голодовку с требованием к властям России отпустить всех удерживаемых украинцев, написал письмо лидеру «Бумбокс» Андрею Хлывнюку. Об этом музыкант сообщил в Facebook во вторник.

«Сегодня 10 июля, я получил письмо от Олега Сенцова, человека, который просто сейчас борется за правду, ценой своего здоровья, свободы и самой жизни, я горжусь тем, что живу с тобой, брат, в одно время! Буду пытаться делать все возможное и невозможное для того, чтобы ты и все наши оказались на свободе. Увидимся !!!», – отметил Хлывнюк.

Сьогодні я отримав лист від Олега Сенцова, людини, що просто зараз бореться за правду, ціною свого здоров`я, волі і… Опубліковано Андрієм Хливнюком Вівторок, 10 липня 2018 р.

«Отдельный привет передай Андрею Хлывнюку. Скажи, что я знаю о его активности в мою сторону, о музыке для белорусского спектакля и другое», – написал в письме режиссер.

Сенцов отметил, что является давним поклонником творчества Хлывнюка, также рассказал, что получил от него открытку «год или два назад», когда находился в Якутии.

«А здесь недавно включили «Вахтерам» (песня «Бумбокса» – ред.), так что получил три минуты несравнимого удовольствия и единения с Родиной», – написал политзаключенный.

Он добавил, что будет очень рад, если когда-нибудь встретится с Хлывнюком.

«Громадське»