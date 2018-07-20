Арестованная в США шпионка Бутина является сторонницей «русского мира» в Украине

Арестованная в США Бутина заявляла, что «русские Украины имеют право на восстание», а так же призывала к поддержки кремлевского проекта «Новороссия» по дестабилизации Украины.

Задержанная за незаконную деятельность по продвижению интересов России в США Мария Бутина выступала в поддержку сепаратистов на Донбассе. Об этом свидетельствуют записи в ее блоге в Живом Журнале, а также видео на ее канале в Youtube, передает телеканал «ТСН».

В июне 2014 года Бутина была участником митинга в поддержку так называемой «Новороссии», который прошел в Москве. В своем блоге она призывала людей идти на митинг и жертвовать деньги боевикам. Также она заявляла, что «русские Украины имеют право на восстание». Кроме того, Бутина писала, что если бы в России было разрешено свободное ношение оружия, то российских наемников на Донбассе было бы намного больше.

На этом же митинге Мария Бутина была одним из спикеров. В своем выступлении она оправдывала аннексию Крыма и говорила, что «Донбасс идет по тому же пути». Бутина призывала поддержать сепаратистов «добровольцами, гуманитарной помощью, в интернете и всеми способами». Вместе с этим события на Донбассе она называла «гражданской войной».

Также в блоге Марии Бутиной есть много записей, в которых она пишет о своих посещениях Крыма во время и после аннексии. В частности, она проводила собрания сторонников свободного ношения оружия.

Напомним, россиянку Марию Бутину арестовали в воскресенье 15 июля. Согласно обвинительному акту, она работала с двумя неназванными гражданами США и российским чиновником, чтобы попытаться влиять на американскую политику и проникнуть в организации, которые выступают за право носить оружие.

18 июля суд в США решил оставить россиянку под стражей, пока идет следствие. Об этом сообщает «Reuters».

Во время судебного заседания прокуратура предупредила, что Бутина имеет связи с российской разведкой и может улететь из страны.

Прокуроры показали фотографию Бутиной, которая встречается с якобы российским агентом разведки в ресторане Вашингтона.

Она организовывала ужины в Вашингтоне и Нью-Йорке и пыталась развивать отношения с американскими политиками, чтобы установить «обходные каналы» коммуникаций, чтобы «проникнуть в национальный орган принятия решений», чтобы продвинуть повестку дня Российской Федерации «, говорится в обвинительном акте.

Также ее обвиняют в попытке организовать «неофициальный канал связи» между Республиканской партией и Кремлем в 2015-2016 годах, перед президентскими выборами в США. Источники указывают, что ее куратором в Москве был заместитель председателя Центробанка РФ, бывший сенатор Андрей Торшин. В апреле этого года он попал в санкционный список Министерства финансов США.

«ТСН»