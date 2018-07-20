Почему Трамп мечтает о новом свидании с Путиным?

Мир продолжает удивляться последствиям встречи Путин-Трамп, а ЕС сцепился с Венгрией из-за мигрантов.

Мир продолжаает переживать и обсуждать последствия встречи Трампа с Путиным, но в тоже время произходят и другие события. Об всем этом в кратком обзоре Ивана Яковины на страницах «Нового Времени».

1. Главным мировым сюжетом по-прежнему остается продажа Дональдом Трампом Родины Владимиру Путину. По мнению большинства мировых изданий, на недавнем саммите в Хельсинки произошло именно это, что и отражено в выдающихся обложках лучших иностранных журналов.

2. Соотечественники обвиняют Трампа в том, что он прекрасно знал, что Путин лично приказал вмешаться в американские выборы, но, тем не менее, отказался наказывать или хотя бы отругать российского президента за это. А доказательства личного участия российского Путина в этом деле наконец-то появились!

3. Американский президент, однако, стоит на своем: он говорит, что встреча в Хельсинки прошла успешно и с нетерпением уже ждет нового свидания со своим закадычным другом Владом. При этом Трамп в очередной раз вылил ушат помоев на американскую и международную прессу, которая считает, что скоро президент США сможет нормально говорить лишь с одним человеком на свете – своим российским коллегой.

4. В России, кстати, восприняли итоги саммита в Хельсинки с огромным воодушевлением: местные провластные СМИ преподнесли его как огромную победу Путина. Правда они тут же спохватились: а что, если Запад поймет, что Трамп – агент Москвы? Теперь там всерьез думают, как бы так сделать, чтобы для своей публики президент США выглядел не полным ничтожеством, а более или менее достойным лидером. Ведь если его уберут из власти, Кремль лишится одного из главных достижений своей внешней политики.

5. Пока же Путин пригрозил неназванными жуткими последствиями за возможное включение в состав НАТО Грузии и/или Украины, а также в случае появления новых военных баз у российских границ. Я думаю, речь идет о том, что он начнет еще одну войну, если НАТО вплотную приблизится к включению Украины и Грузии в состав Альянса.

6. До горячей войны дело не дошло, поэтому пока запущена лишь экономическая. Сегодня РФ объявила о введении новых дополнительных санкций против Украины. Видимо, речь идет о запрете какой-то части украинского экспорта в РФ. В предвыборный год это может привести к экономическим потерям для некоторых украинских предприятий и, соответственно, их работников.

7. В США начинается очень интересный судебный процесс над Марией Бутиной – российской гражданкой, фанаткой права на свободное ношение оружия, которая стала весьма заметной фигурой среди американских республиканцев. Ее арестовали по подозрению в намерении втереться в доверие важным фигурам американского истеблишмента, чтобы потом влиять на политику этой страны. Чудесная шпионская история, как мне кажется! Посмотрим, чем закончится!

8. Трамп и его российские хозяева могут радоваться: их мечта о распаде Евросоюза медленно начинает воплощаться в жизнь. Сегодня ЕС официально подал в суд на Венгрию за несоблюдение миграционных правил ЕС. Проще говоря, венгров хотят наказать за исполнение венгерских законов. Если подобные ситуации будут повторяться и далее, то Венгрии (да и другим странам) проще будет сбежать из ЕС, чем подвергаться постоянному давлению со стороны Брюсселя. Великобритания уже показала, что выход из ЕС вполне возможен.

9. Ну и последнее на сегодня. Бывший руководитель правительства Каталонии Карлес Пучдемон снова оказался (почти) свободным человеком. Верховный Суд Испании объявил, что не будет добиваться его экстрадиции по экономическим статьям УК. По статьям о «мятеже» никто его не выдает. Поэтому Пучдемон может совершенно спокойно кататься по всему миру – ему ничего не угрожает. Единственная страна, где он не может появляться – это Испания, которая властвует и в его родной Каталонии сейчас.

Иван Яковина, «Новое Время»