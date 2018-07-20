Путин, Трамп и миропорядок. Разговор тет-а-тет в Хельсинки

Что на самом деле должен был сказать президенту России тот, кто поклялся отстаивать и защищать Конституцию США? Поговорим подробней…

С самого начала Трамп в ответ на все свидетельства ЦРУ, ФБР и АНБ того, что Россия вмешивалась в президентские выборы США, обвинял в слабости Барака Обаму и демократическую партию. И никогда – президента РФ Владимира Путина за беспрецедентную кибератаку на демократический процесс США, пишет на страницах «The New York Times» американский журналист, трехкратный лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман, перевод подготовлен издание «Новое Время».

Такое поведение американского президента настолько извращенно: оно противоречит американским интересам и ценностям. Что наталкивает только на один вывод: Дональд Трамп – или сотрудник российской разведки, или любитель поиграть на камеру.

А все, что произошло в Хельсинки, лишь подтверждает этот вывод. Это был один из наиболее значимых исторических моментов всей истории США.

Есть неопровержимые доказательства того, что президент США впервые в истории преднамеренно, по грубой халатности или из-за своей замысловатой личности, ведет себя как изменник, – то есть, его поведение нарушает данную им присягу «сохранить, отстаивать и защитить Конституцию США».

Вчера Трамп отказался от присяги: республиканцы больше не могут избегать и скрываться от этого факта. Каждому республиканцу во время избирательной кампании нужно задать простой вопрос: вы с Трампом и Путиным, или вы с ЦРУ, ФБР и АНБ?

Все началось с шокирующего твита, который Трамп написал до того, как сел с Путиным за стол переговоров: «Наши отношения с Россией никогда не были хуже из-за многолетней глупости и тупости США, а теперь еще и из-за сфабрикованной охоты на ведьм». Официальный аккаунт МИД РФ в Twitter, сразу же распознав полезного для себя идиота, «залайкал» твит Трампа, а затем добавил: «Мы согласны».

Еще бы они не были согласны.

Ситуация ухудшилась, когда на совместной пресс-конференции с Путиным, Трампа прямо спросили, верит ли он заключению своих разведывательных органов о том, что Россия вмешивалась в выборы США. По сути, президент США принес в жертву свое разведывательное управление, замыливая глаза сервером Хиллари Клинтон.

По факту, на вопрос о том, кто вмешался в выборы США, Трамп сказал: «Я не вижу причин, почему это была» Россия. И в немного шокирующей форме к РФ Трамп добавил США: «Мы все виноваты…оба допустили некоторые ошибки». Трамп сказал, что это на самом деле США проникли во вмешательство РФ, что и «разделило их».

Наблюдая за тем, как американский президент оскорбляет собственные разведывательные службы и обвиняет обе стороны в российском вмешательстве в выборы США, пытаясь запутать факты, дескать, убедительных доказательств сговора между кампанией Трампа и Россией до сих пор нет, – меня выворачивало наизнанку. Я полностью поддерживаю твит экс-главы ЦРУ Джона Бреннана, который он сделал после пресс-конференции: «Выступление Дональда Трампа на пресс-конференции в Хельсинки выходит за пределы понятия «особо тяжкое преступление». Это было не что иное, как предательство. Мало того, что комментарии Трампа имбецильны, так он еще и полностью в кармане Путина. Республиканские патриоты, где вы?»

Трамп просто безумно одержим тем, что произошло на последних выборах. Но теперь он президент: тот факт, что он, возможно, не был в сговоре с россиянами, не означает, что как президент он не должен наказать их за вмешательство в последние выборы США и в итоге сдержать от подобного в будущем. Это входит в его обязанности.

То, что говорил Трамп – равноценно, если бы Франклин Рузвельт после Перл-Харбора заявил: «Эй, обе стороны виноваты. Наши линкоры на Гавайях были немного провокационными для Японии – и, кстати, я не имел никакого отношения к причинам нападения них. Так что не кипятитесь».

Есть только одно сообщение, которое Трамп должен был донести Путину на саммите: «Вы напали на нашу демократию, а также на два основополагающих союза для глобального экономического порядка и безопасности, которые сохраняли мир и способствовали процветанию со времен Второй мировой войны, – ЕС и НАТО. Нас не интересует ни одно ваше равнодушное отрицание. Просто знайте, что если вы продолжите в том же духе, мы расценим это как акт войны, – тогда последуют не только беспрецедентные санкции, но вы еще и подвергнетесь безжалостной кибервойне, какую только позволяют вести наши технологии – и некоторые из самых интимных ваших личных секретов окажутся на первых страницах мировых газет. Из того, что я сказал – все понятно?»

«Так что, мы начинаем наблюдать за вами сейчас – и не прекратим до праймариз, – должен был бы добавить Трамп. – Я уверен, что вы знаете их дату. Если вы будете вести себя хорошо, мы поговорим еще раз в декабре 2018 года: о чем угодно – Украине, Сирии, Крыме или контроле над вооружениями. Но до тех пор ваши киберагенты под присмотром наших ЦРУ и АНБ. И Владимир, как вы, возможно, уже поняли из недавнего обвинительного заключения Министерства юстиции в адрес 12 ваших агентов, вы не так хороши, как думаете».

Вот что сказал бы президенту России тот, кто поклялся отстаивать и защищать Конституцию США. Он бы понял, что на повестке дня этого саммита есть только один пункт: и он – не развивать «особые» отношения.

Этот пункт – с-д-е-р-ж-и-в-а-н-и-е – сдерживание России, которая стала все более безрассудной и дестабилизирующей.

Что за последние несколько лет сделал Путин, чтобы заслужить заискивания президента США ради «особых» отношений? Путин захватил Крым, тайно вторгся в Украину, предоставил ракеты, которыми сбили гражданский малазийский авиалайнер над Украиной, разбомбил десятки тысяч беженцев из Сирии, дестабилизировал Европу, был причастен к гибели британки, которая случайно подверглась действию российского нервнопаралитического вещества, примененного, чтобы убить экс-шпиона, а также развернул дезинформацию, чтобы помочь опротестовать голосование в Великобритании по поводу выхода из ЕС.

Но прежде всего, Путин провел кибератаку на избирательный процесс в США, цель которого – избрать Трампа (с или без сговора с ним), провоцируя разделения американского населения.

Американские разведывательные агентства не сомневаются в этом: на прошлой неделе глава национальной разведки США Дэн Коутс описал киберкампанию Путина как «разработанную, чтобы использовать открытость Америки для подрыва наших долгосрочных конкурентных преимуществ». Коутс добавил, что цифровая инфраструктура Америки «буквально подвергается нападению», добавив, что «без сомнений», Россия – «самый агрессивный иностранный актер».

Я не склонен к теориям заговоров, но я не могу не задаваться вопросом о том, не было ли первым, что сказал Трамп Путину на их личной встрече в Хельсинки один на один, перед тем, как их помощникам разрешили войти, следующее: «Владимир, у нас все еще в силе, не так ли? Ты и я, все в силе?»

На что Путин ответил: «Дональд, тебе не о чем беспокоиться. Просто продолжай быть самим собой. У нас все в силе».

Томас Фридман, «The New York Times»