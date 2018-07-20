«Волчья стая» в Азовском море. Об украинском «москитном флоте»

С разворачиванием Россией «гибридного» противостояния в Азовском море снова как никогда встал вопрос о возможностях украинского флота.

Увы, пока можно говорить только в будущем времени, так как после аннексии Крыма и потери как пунктов базирования, так и основной части боевых кораблей, флот так и не отошел. Весьма непростым видится и будущее, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Еще до 2014 г. в стране существовала относительно вменяемая (правда, не подкрепленная) финансами концепция развития флота. Основой его к 2026 г. должны были составить 10 корветов проекта 58250 («Владимир Великий»), причем в 2011 г. на «Черноморском судостроительном заводе» (ЧСЗ) даже заложили головной корабль серии. При этом оказалось, что, во-первых, флот очень дорогостоящее занятие, во-вторых, без кооперации с западными странами быстро построить (а особенно вооружить) его практически невозможно. Поэтому проект фактически заморозили.

Хотя «плюсы» для оборонки, конечно, были – так, именно под корветы началась разработка зенитно-ракетного комплекса (ныне известного как «Дніпро»), противокорабельной ракеты «Нептун», радиолокационного комплекса и много чего еще.

После 2016 г. были попытки возобновления проекта, даже выделялось какое-то финансирование. Однако после того, как в начале июля 2018 г. была объявлена банкротом вся Smart Maritime Group, куда входит ЧСЗ, по всей видимости, о проекте можно забыть.

Более реальным в наших условиях оказалась концепция «москитного флота» – создание целой серии катеров различного назначения – артиллерийских (проект «Гюрза-М»), десантно-штурмовых («Кентавр») и ракетных («Лань»). По мнению военных именно они смогут обеспечить приемлемый уровень прибрежной обороны. Причем их количество должно быть достаточно большим – так, к 2020 г. моряки хотели бы иметь до 30 таких скоростных маневренных судов.

Такая «волчья стая», которая к тому же будет иметь «длинную руку» в виде противокорабельных ракет с дальностью поражения свыше 200 км обходиться стране гораздо дешевле больших кораблей. Катера достаточно мореходны для действий в северной части Черного моря и способны доставить серьезные проблемы россиянам, если те решатся на большую войну. И оправданность такого флота доказана боевым опытом Израиля и традиционной ставкой на легкие силы и на «москитов» в военных флотах скандинавских стран.

С другой стороны возможности «москитного» флота объективно ограничены, главный недостаток катеров – малые дальность действия, автономность и мореходность – не дает им возможности действовать на больших расстояниях от собственной базы, в сложных погодных условиях (шторм), они нуждаются в защите от авиации и крылатых ракет противника. То есть развитие военно-морского флота должно плотно увязываться с развитием частей береговой обороны и морской авиации.

На сегодняшний день отечественные судостроители смогли поставить шесть малых бронированных артиллерийских катеров: «Аккерман», «Бердянск», «Вышгород», «Кременчуг», «Лубны» и «Никополь». Эти суда водоизмещением 54 тонны вооружены парой боевых модулей КАУ-30М, состоящим из 30-мм автоматического орудия, 30-мм автоматического гранатомета, 7,62-мм пулемета и двух противотанковых ракетных комплексов «Барьер» с лазерной системой наведения. Всего в серии планируется 18 единиц.

Кроме того, уже на этапе спуска находятся как минимум два десантно-штурмовых катера типа «Кентавр», которые могут не только перевозить десант численностью более 30 человек, но и хорошо вооружены – реактивной системой залпового огня, минно-торпедным вооружением, а также все тем же боевым модулем КАУ-30М.

Есть также неподтвержденные сведения о закладке двух ракетных катеров. Однако их строительство сдерживается только отсутствием на вооружении противокорабельного комплекса «Нептун».

Не совсем понятна ситуация с поставкой двух американских патрульных катеров типа Island, которые передаются нашей стране по программе военной помощи (по такой же программе они поставляются в Грузию, Пакистан и Коста-Рику). Разговоры идут уже как минимум пару лет, и только в 2018 г. начались конкретные действия – в апреле стало известно, что в Украине сформированы две команды моряков, которые должны пройти стажировку в США, в июне – о том, что завершились основные переговоры по определению основных условий контракта.

Командующий ВМС Игорь Воронченко заявил в одном из интервью, что ВМСУ рассчитывает получить оба катера до конца 2019 г. Однако эта поставка вызывает большим сомнения в боевой ценности этих судов. Единственно в чем, они будут реально превосходить малые «Гюрзы», так это исключительно в мореходности.

Дело в том, что катера вооружены 25-мм автоматической артиллерийской установкой Bushmaster и двумя 12,7-мм пулеметами, однако в Украину они будут поставлены без вооружения. Чем их будут дооворужать уже на месте и сколько времени это займет? Если поставят просто 12,7-мм пулеметы ДШКМ, то это будет просто названием «американские катера», а смысла от них не будет никакого. Если устанавливать боевые модули, например, то «по зубам» ли такая задача той же «Кузне на Рыбальском»?

А пока строятся катера и ждем американских, флот пополняется вспомогательными судами. Буквально на днях ВМСУ приобрели у Кременчугской спасательной станции водолазный бот «Яуза» типа «Ярославец», 1983 года постройки. Были упоминания, что один из сухогрузов, конфискованный по суду государством за незаконный заход в крымские порты, будет передан на баланс моряков.

В любом случае стоит сказать, что как бы кому не хотелось, но Украина была, есть и остается морской державой. Хотя после 2014 г. океанских амбиций уменьшилось, однако флот, основанного любой концепции, остается в фокусе государства. Будем только надеяться, что шаги, которые сейчас предпринимаются, пойдут на пользу безопасности наших акваторий Черного и Азовского морей. И уже в следующем десятилетии наша страна сможет защитить себя и побережье от любого агрессора.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»