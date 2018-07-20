Русская мера: экономические санкции против Украины и их последствия

Минфин России разрабатывает «ответные» санкции против Украины, в рамках которых будет рассмотрена возможность ограничения импорта украинских товаров. А способны ли россияне повлиять на экономику страны?

18 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что послы стран-членов Евросоюза одобрили его решение о введении индивидуальных санкций против шести человек, причастных к строительству Керченского моста Об этом пишет на страницах «Фокуса» Максим Мухин.

«Это свидетельствует о неотвратимости наказания для любых физических или юридических лиц, которые имели, имеют или будут иметь отношение к действиям, связанным с попыткой аннексии и временной оккупации украинского Крыма», – отмечает на своей странице в Facebook президент Порошенко.

Добрі новини з Брюсселя!У розвиток наших домовленостей на Саміті Україна-ЄС посли держав-членів ЄС схвалили рішення… Опубліковано Петром Порошенком Середа, 18 липня 2018 р.

Ответ не заставил себя ждать. Утром 19 июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что Российская Федерация ответит Украине встречными санкциями. Министерство финансов РФ разрабатывает проект ответных мер, включающих возможность блокирования активов и запрет на вывод капитала. В санкционный список могут попасть как члены украинского правительства, так и политики.

В свою очередь министерство экономического развития РФ должно представить анализ импорта украинских товаров и оценить, на какие из них могут быть введены «ответные меры ограничительного характера». Как пишет «Коммерсантъ», санкции будут вводиться согласно указу президента РФ Владимира Путина от 4 июня. Этот документ посвящен мерам воздействия в отношении иностранных государств и их организаций, должностных лиц, отдельных граждан.

Кабинет министров сразу же отреагировал на возможное введение санкций. Так, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что России не санкции нужно вводить, а выводить свои войска из Украины.

«Более десяти тысяч людей убиты, почти сорок тысяч людей ранены, один миллион семьсот тысяч перемещены, так как их дома заняли боевики. И еще за это они хотят вводить санкции? Мы не боимся никаких санкций, никаких их решений. И это наша позиция», – сказал Гройсман на брифинге во время рабочей поездки в Киевскую область.

Первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив утверждает, что возможные санкции не представляют опасности для экономики Украины.

«Учитывая, что мы запретили любую торговлю с агрессором, и будем продолжать эту линию, их зеркальные санкции никак не повлияют на экономику Украины», – заявил Кубив журналистам.

Представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко считает, что Путин может готовить санкции в ответ на иски в международных судах.

«От Путина можно ожидать многого. Им не нравится выигрыш «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже. У нас много международных исков, связанных с Керченским проливом, несоблюдением морского права в вопросе пребывания украинских судов в Азовском море. У нас очень много исков, связанных с нарушением прав украинских граждан в Крыму. Кроме того, много исков в ЕСПЧ. Поэтому РФ вынуждена отвечать», – приводит слова Луценко информационное агентство РБК-Украина.

Без последствий

По данным Государственной службы статистики, в 2017 году общая сумма товарооборота Украины с РФ составила $11 млрд. Объем экспорта товаров в РФ в прошлом году составил $3,9 млрд, что на 9,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России составил $7,2 млрд, что на 39,9% больше, чем в 2016 году.

Опрошенные «Фокусом» экономические эксперты пришли к выводу, что в случае введения санкций со стороны РФ Украина вряд ли их ощутит их последствия. Экономист Сергей Фурса напоминает, что наибольшие экономические потери Украина понесла в 2013-2014 годах, без каких-либо санкций.

«Все, что они могли сделать по экономике, уже сделали, хуже точно не будет. Заблокируют счета, условно какому-то Турчинову, на том и все санкции. Это какие-то политические заявления, не стоит ждать последствий, даже если их введут», – говорит он «Фокусу».

В начале июля президент РФ Путин подписал указ о продлении на полгода мер по ограничению транзита украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан. Ограничения были введены в январе 2016 года. В соответствии с ними транзитная перевозка товаров из Украины через Россию может вестись только с территории Беларуси при условии пломбирования грузовых отсеков. Украинская сторона уже подала несколько жалоб во Всемирную торговую организацию. По оценкам Министерства экономического развития и торговли, потери Украины от ограничения транзита составляют $1 млрд ежегодно.

История вопроса

Российская Федерация имеет опыт введения экономических войн с Украиной. В начале 2000-х годов под запрет регулярно попадали украинские молочные продукты, в основном сыры. В 2014 году правительство РФ ввело продовольственное эмбарго на ряд украинских товаров.

Напомним, в сентябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что закрытие российских рынков привело к экономической потере $15 млрд.

«Закрытие Россией своего рынка стало для Украины экономическим шоком. Оно обошлось нам минимум в $15 млрд. Мы потеряли десятки, если не сотни тысяч рабочих мест, и эта экономическая агрессия является одной из главных причин стремительного падения уровня жизни», – говорил Порошенко.

Начиная с 27 мая катера погранслужбы ФСБ РФ начали массовые проверки и задержания судов, следовавших по Азовскому морю в Мариуполь и Бердянск. За это время было задержано более ста судов. По оценкам экспертов, сутки простоя обходятся их владельцам от $10 тыс. до $50 тыс.

Председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук предупреждает, что санкции не должны доставить проблем экономике в целом, но могут навредить металлургам. По его замечанию, металлургические предприятия зависимы от коксующегося угля, импорт которого не останавливался с начала российской агрессии.

«Металлурги не смогут организовать перевалку через порты в необходимых объемах. Еще одна статья – это нефть и нефтепродукты, которые мы импортируем, временами через другие государства. Плюс ядерное топливо. По договору, подписанному еще премьером Азаровым, мы поставляем в Россию сырье, а они нам топливо. Документ рассчитан до 2027 года, я не думаю, что россияне захотят отказаться от нашего рынка. В 2016 году экономика Украины начала отходить от последствий мер, принятых Путиным в 2013-2015 годах. Максимум, где он сможет напаскудить, так это отобрать у Порошенко фабрику Roshen», – рассказывает Кушнирук «Фокусу».

Эксперт обращает внимание, что структура украинского экспорта связана с российскими машиностроительными компаниями, которые покупают украинские комплектующие.

Украина начала применять санкции в отношении России одновременно с США и странами Евросоюза. На сегодняшний день в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц. В последний раз этот перечень расширялся по решению заседания Совета национальной безопасности и обороны, состоявшегося 2 мая, по итогам которого 14 мая был подписан указ президента Петра Порошенко. Большинство санкций введено сроком на три года с возможностью дальнейшего продления.

Максим Мухин, «Фокус»