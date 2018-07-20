Путин предложил Трампу провести референдум по статусу Донбассу

Такое предложение российский нацлидер озвучил на встрече в Хельсинки, во время общения президентов США и России за закрытыми дверями.

Президент РФ Владимир Путин за закрытыми дверями рассказал российским дипломатам, что сделал президенту США Дональду Трампу предложение о новом «референдуме» на Востоке Украины. Об этом сообщает «Bloomberg», ссылаясь на 2 человек, присутствовавших на встрече.

При этом Путин якобы согласился не оглашать план публично, дав американскому президенту обдумать предложение, которое подразумевает голосование жителей оккупированных территорий Востока Украины под эгидой международных наблюдателей относительно статуса этих территорий. Как пишет издание, Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос, сказав лишь, что некоторые новые идеи обсуждались.

Ранее сообщалось, что в Москве за явили о том, что будут соразмерно реагировать на «агрессивные шаги НАТО», представляющие прямую угрозу для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в МИД российских послов и постпредов.

По его словам, сейчас НАТО развертывает новые базы военной инфраструктуры у российских границ, что плохо сказывается на доверии, а также на безопасности и стабильности в Европе.

Путин пообещал «реагировать соразмерно» на подобные «агрессивные» шаги, которые якобы представляют угрозу России.

Он отметил, что «коллегам, которые играют на обострение» и стремятся включить Украину или Грузию в Североатлантический альянс, «следовало подумать о возможных последствиях такой безответственной политики».

Также президент РФ добавил, что необходима «другая, позитивная повестка», о чем он сказал президенту США Дональду Трампу на встрече в Хельсинки.

Путин подчеркнул, что сейчас «остаются серьезные риски для обострения ситуации на юго-востоке Украины».

«Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Причины, по сути, те же: несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта», – заявил Путин.

При этом он добавил, что все действия РФ направлены на развитие страны, а не для того «чтобы создать проблемы другим».

Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс признает стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации.

«Bloomberg»